Carlos Alcaraz beëindigde in december na zeven jaar de samenwerking met coach Juan Carlos Ferrero. Er vonden voorafgaand aan de Australian Open wat verschuivingen in zijn team plaats en de Spanjaard onthult nu een prominente rol voor iemand die heel dicht bij hem staat.

Voor de eerste Grand Slam van het seizoen benoemde Alcaraz Samuel Lopez, die al deel uitmaakte van de technische staf, tot hoofdcoach. Die verschuivingen lijken tot nu toe goed uit te pakken. De nummer één van de wereld bereikte de vierde ronde van de Australian Open zonder een set te verliezen.

Oudere broer

De toptennisser deed vrijdag in Melbourne een boekje open over een andere cruciale factor in zijn team. "Mijn oudere broer Alvaro is een enorm belangrijk persoon in mijn leven en carrière en zal nu een prominentere rol krijgen. Hij gaat samenwerken met Samuel Lopez", onthulde Alcaraz.

De oudste van de vier Alcaraz-broers is 25 jaar en was tot nu toe de sparringpartner van de 22-jarrige tennisser. Hij heeft zelf ook een poging gewaagd in deze sport, maar speelde slechts één officiële wedstrijd. Dat was op een Futures-toernooi in zijn geboorteplaats Murcia. Hij verloor die met 6-0, 6-0 en zette daarmee een punt achter zijn carrière.

'Hij brengt me echt veel'

Toch kan de zesvoudig grandslamwinnaar veel van hem leren. "Alvaro weet hoe de zaken op de baan en tijdens toernooien werken", legt hij uit. "Hij weet ook veel van tennis. Soms draagt zijn denkwijze veel bij aan zowel Samuel als mij. Ik zal blij zijn hem in mijn box te zien, nog meer betrokken, want hij brengt me echt veel."

In de vierde ronde op Melbourne Park speelt Alcaraz zondag tegen Tommy Paul. De Australian Open is de enige Grand Slam die hij nog nooit gewonnen heeft. Wellicht komt daar dit jaar verandering in.

