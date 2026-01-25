De Nederlandse tennisser Botic van de Zandschulp stond in de derde ronde van de Australian Open een loodzware opgave te wachten. Hij nam het op tegen wereldtopper Novak Djokovic en zorgde voor frustratie bij de Serviër, die dat op opmerkelijke wijze uitte. Dat kwam hem zelfs bijna op diskwalificatie te staan. Djokovic erkende na afloop dat hij geluk had gehad.

Djokovic won de eerste set met 6-3 en kwam in de tweede set al snel op 3-0-voorsprong. Van de Zandschulp had last van zijn schouder en vroeg op dat moment om een medische timeout. Hij werd behandeld en kreeg pijnstilling.

Dat leek meteen te helpen, want de Nederlander won de twee daaropvolgende games. Dat leidde zichtbaar tot frustratie bij de nummer vier van de wereld. Djokovic sloeg geïrriteerd de bal richting een van de ballenmeisjes en deze miste haar maar net. En dat was voor de Serviër maar goed ook. Op US Open werd Djokovic in 2020 namelijk gediskwalificeerd omdat hij een lijnrechter had geraakt.

Bron: HBO Max/Eurosport

Djokovic biedt excuses aan

De toptennisser had direct door dat hij fout zat en durfde de umpire niet eens aan te kijken voordat het spel werd hervat. Bij het wisselen tussen de games werd hij vervolgens alsnog aangesproken op zijn gedrag, maar een nieuwe diskwalificatie bleef hem bespaard. Uiteindelijk won hij de partij in drie sets en schakelde daarmee de laatste Nederlander in het toernooi uit.

Djokovic erkende op de persconferentie na afloop dat hij goed was weggekomen: "Ik bied mijn excuses daarvoor aan, het was onnodig en gebeurde in het heetst van de strijd. Ik heb geluk gehad. Het spijt me als ik voor stress bij het ballenmeisje of wie dan ook heb gezorgd."

Reuzendoder

De zege op Van de Zandschulp zal een opluchting zijn voor Djokovic. De Nederlander heeft namelijk een reputatie als reuzendoder. De twee tennissers kwamen elkaar vorig jaar tegen op het masterstoernooi van Indian Wells en toen was het Van de Zandschulp die aan het langste eind trok. Eerder wist de Nederlander ook Carlos Alcaraz te verslaan op de US Open van 2024. Bovendien maakte hij een einde aan de carrière van Rafael Nadal door van hem te winnen in de Davis Cup dat jaar.

