Novak Djokovic oogt donderdag gehavend en aangeslagen in de kwartfinale van de Shanghai Masters. De Servische toptennisser, de beste aller tijden, kampt nog zichtbaar van de naweeën van zijn slijtageslag tegen Jaume Munar een ronde eerder. Tegen Zizou Bergs sleept Djokovic zich voort.

Djokovic versloeg Jaume Munar in de achtste finale na een uitputtende strijd, waarbij hij ook met gezondheidsproblemen kampte. Hij raakte geblesseerd tijdens de wedstrijd en had bovendien ademhalingsproblemen door de extreem zware weersomstandigheden. Hierdoor gaf hij na de wedstrijd geen interviews en verscheen hij niet op de persconferentie.

Stijve spieren

Tegen de Belg Bergs een ronde later oogt de Serviër nog altijd niet volledig hersteld. Hij heeft zijn dijbenen en hamstrings afgeplakt met speciaal tape. Tijdens het duel moet de oude rot (38) vaak rekken en strekken en laat hij sommige ballen van zijn tegenstander met pijn en vermoeidheid vertrokken gezicht lopen. De Servische tennisser speelt de kwartfinale met zogeheten kinesiotape op zijn rechterdij geplakt.

Bergs worstelt op zijn beurt ook met de omstandigheden in China. De hitte speelt de tennissers al de hele week parten en zorgde al voor meerdere onderbrekingen en zelfs opgaves. Na het verliezen van de eerste set dook de Belg de catacomben in en kwam ruim zes minuten na het begin van de 'toiletbreak' ogenschijnlijk verfrist weer uit de kleedkamer. Voorzien van schone kleren en wellicht een douche maakte hij zich klaar voor de tweede set.

Wat is kinesiotape?

Kinesiotape wordt gebruikt in sport, fysiotherapie en revalidatie om spieren, gewrichten en zachte weefsels te ondersteunen, zonder de beweging te beperken. Het doel is niet alleen mechanisch; het beïnvloedt ook het zenuwstelsel, de bloedsomloop en de lymfestroom. De tape tilt de huid microscopisch op en vermindert zo de druk op pijnreceptoren en zenuwen onder de huid. Op deze manier kan het het pijngevoel bij blessures, ontstekingen of overbelaste spieren verlichten.

Kinesiotape helpt spieren correct te functioneren, vermindert vermoeidheid en het risico op blessures, maar beperkt de beweging niet zoals een klassiek elastisch verband. Deze tape kan een verzwakte spier 'helpen' (bijvoorbeeld bij spierinstabiliteit of zwakte) of overmatige spieractiviteit 'beperken' als deze overbelast is. Tegelijkertijd zorgt het licht optillen van de huid door de tape voor een betere bloed- en lymfestroom, wat zwelling en ontsteking vermindert en het herstel van weefsel na een blessure of operatie versnelt.