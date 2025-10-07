Bij het masterstoernooi in Shanghai klagen meerdere tennissers over de zware omstandigheden. De ATP wil daarom officiële maatregelen gaan treffen. "Om de gezondheid te beschermen."

De ATP, de overkoepelende organisatie in het mannentennis, denkt na over een officiële hitteregel. Het hittebeleid is opnieuw een gespreksonderwerp vanwege de zware omstandigheden bij het masterstoernooi van Shanghai.

De beslissing om een wedstrijd te staken bij ongunstige weersomstandigheden ligt nu bij een ATP-supervisor ter plaatse. "Daarnaast implementeert het medische team van de ATP verschillende maatregelen in geval van extreme hitte om de gezondheid van de spelers tijdens de wedstrijd te beschermen", schrijft de ATP aan persbureau Reuters.

"Dit wordt nog steeds actief geëvalueerd en aanvullende maatregelen, waaronder de implementatie van een officieel hittebeleid, worden momenteel geëvalueerd in overleg met spelers, toernooien en medische experts."

'Enorm zwaar'

Tallon Griekspoor zag zondag in China tegenstander Jannik Sinner in de derde ronde opgeven, nadat de Italiaan zich leek te verstappen en last kreeg van kramp. "Het zijn al de hele week enorm zware omstandigheden hier in Shanghai", zei de Nederlander na afloop. "En dan hadden we nog een beetje geluk dat we 's avonds speelden, zonder de zon."

De Servische voormalige nummer 1 van de wereld Novak Djokovic moest tijdens zijn partij met Yannick Hanfmann overgeven. "Het is extreem zwaar als je dag in, dag uit een luchtvochtigheid van meer dan 80 procent hebt. Voor de jongens die overdag spelen, met de hitte en de zon, is het nog zwaarder", aldus Djokovic.

Een eventuele hitteregel werd in augustus ook besproken tijdens het tennistoernooi van Cincinnati, nadat de Fransman Arthur Rinderknech onwel was geworden tijdens een wedstrijd.

Shanghai Masters

Na de opgave van Sinner zal Griekspoor het in de derde ronde van het toernooi in Shanghai opnemen tegen de Monegask Valentin Vacherot. Zij nemen het dinsdag om 13.40 uur (Nederlandse tijd) tegen elkaar op.

Ook Novak Djokovic komt dinsdag weer in actie. Hij speelt tegen de Spanjaard Jaume Munar om 12.30 uur.