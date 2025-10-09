Valentin Vacherot blijft maar voor sensatie zorgen in Shanghai. De toptennisser uit Monaco sloeg zich donderdag langs topspeler Holger Rune in een matadorengevecht naar de halve finales van het masterstoernooi. Hij kreeg opvallend bezoek in zijn spelersbox van zijn neef die ook mogelijk zijn tegenstander wordt in de finale.

De 26-jarige Monegask won in drie sets van de Deen Holger Rune: 2-6 7-6, 6-4. De nummer 204 van de wereldranglijst speelt tegen de winnaar van de partij tussen Zizou Bergs en Novak Djokovic om een plaats in de finale. Na afloop schreef hij op de cameralens 'top 100' met heel veel smileys. Hij maakt namelijk zijn debuut in de top-100 van de ATP-ranglijst. Zijn vorige topnotering was 110de, nu is hij virtueel al de nummer 92 van de wereld. "Ik kan het niet geloven", zei hij na afloop.

Steun van bekende neef

Vacherot kreeg in zijn kwartfinale tegen Rune, de Deen die rond de tiende positie van de wereld bivakkeert, steun van een bekend familielid. Zijn neef Arthur Rinderknech zat in de spelersbox om de sensatie van het masterstoernooi te steunen. De Fransman zit zelf ook nog in het toernooi en hoopt ook zijn kwartfinale te winnen van Felix Auger-Aliassime.

Mogelijke finale tegen elkaar

Als alle resultaten de goede kant op vallen, kunnen de twee neven elkaar in de finale van het masterstoernooi van Shanghai treffen. Dan moet Rinderknech langs Auger-Aliassime en daarna langs de winnaar van toptennissers Daniil Medvedev - Alex De Minaur. Vacherot treft dus de winnaar van Djokovic tegen de Belg Zizou Bergs. Tegen Rune was het een slijtageslag tussen matadoren. Tegen het einde van het duel kon Rune nauwelijks meer op zijn benen staan.

Toernooi van z'n leven

Vacherot is aan het toernooi van zijn leven bezig. De 110e positie op de wereldranglijst op 24 juni 2024 was tot dusver zijn beste ranking. Vacherot kwam dat jaar voor de enige keer in zijn loopbaan uit op een grandslamtoernooi. Hij bleef op Roland Garros steken in de eerste ronde. Vacherot kwam via het kwalificatietoernooi de Shanghai Masters binnen en versloeg Tallon Griekspoor in de vierde ronde.