Novak Djokovic kwam dinsdag met de schrik vrij op het masterstoernooi van Shanghai. De toptennisser kreeg in de achtste finale tegen Jaume Munar last van zijn kuit, maar won na een lange tweede set alsnog de wedstrijd.

Djokovic staat door de zege in de kwartfinale. De 38-jarige Serviër was ondanks fysiek ongemak in drie sets te sterk voor de Spanjaard Jaume Munar: 6-3 5-7 6-2. Djokovic neemt het in de kwartfinale op tegen de Belg Zizou Bergs, de huidige nummer 44 van de wereld won van de Canadees Gabriel Diallo (3-6 7-5 7-6).

De viervoudig winnaar van het masterstoernooi kreeg al in de eerste set last en werd tussen de sets door gemasseerd aan zijn linkerkuit. Na een gewonnen eerste set waarin Djokovic geen breakpoints weggaf, kon Munar (28) in de tweede set goed partij bieden. De Spanjaard won de tweede set, die 1 uur en 15 minuten duurde (7-5), maar verloor de derde set.

Veel moeite voor Djokovic

Djokovic had in de vorige ronde van de Shanghai Masters - het toernooi dat hij vijf keer won - ook al veel moeite. Dat was tegen Yannick Hanfmann. Uiteindelijk versloeg de nummer vijf van de wereld de qualifier na bijna drie uur met 4-6, 7-5, 6-3.

"Het was bruut", zei Djokovic na afloop over de zware omstandigheden. "De luchtvochtigheid is hier extreem. Ik moest echt de storm doorstaan. Yannick speelde vanaf het begin een geweldige wedstrijd."

Weer in China

Ook de Nederlander Tallon Griekspoor sprak zich al uit over de zware weersomstandigheden in de hoofdstad van China. Daarom heeft de ATP besloten maatregelen te treffen.

De beslissing om een wedstrijd te staken bij ongunstige weersomstandigheden ligt nu bij een ATP-supervisor ter plaatse. "Daarnaast implementeert het medische team van de ATP verschillende maatregelen in geval van extreme hitte om de gezondheid van de spelers tijdens de wedstrijd te beschermen", schrijft de ATP aan persbureau Reuters.