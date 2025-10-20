Holger Rune heeft een nare update gedeeld over de blessure die hem liet opgeven in Stockholm. De Deen heeft zijn achillespees gescheurd en moet met spoed onder het mes.

De Deense topspeler moest in zijn duel met Ugo Humbert opgeven in de tweede set. Rune raakte geblesseerd tijdens een rally en gaf gelijk tegen zijn trainersbox aan dat hij niet verder kon met de partij tegen de Fransman. De Deen barste in tranen uit en was er kapot van dat hij niet verder kon. Hij strompelde naar de zijkant en gaf al snel aan dat hij de wedstrijd moest opgeven.

Rune moest zijn been direct op zijn tennistas leggen, aangezien hij geen gewicht meer op dat been kon zetten. Een van zijn trainers moest de Deen uiteindelijk van het veld afdragen. Er werd gevreesd voor een zware blessure en Rune gaf zondag een bevestiging van die vrees.

Achillespees

Op zijn Instagram geeft Rune een update over zijn blessure en die is niet hoopvol. "Het gaat wel even duren voordat ik weer de baan op kan stappen. Dat is erg zwaar. Ik had zo veel plezier op de baan in Stockholm en het is ondraaglijk om te bedenken dat ik deze energie een tijd niet zal voelen."

"Mijn achillespees is volledig kapot op de vitale delen. Dit houdt in dat ik volgende week onder het mes moet en daarna ga beginnen aan mijn revalidatie. Dank jullie allemaal voor de steun en support. Niet alleen nu, maar mijn hele loopbaan. Zonder jullie, zou niks hetzelfde zijn. Ik zie jullie zo snel mogelijk weer", vertelt een emotionele Rune via zijn eigen Instagram.

Holger Rune

Rune zal door zijn blessure gaan zakken op de ATP-ranglijst. De Deen stond lange tijd op de elfde plaats met elk toernooi een kans om de top tien in te stoten. Ook zijn totaal van vijf titels in zijn loopbaan kan Rune voorlopig niet opkrikken. Onder zijn post reageert ook de tennisser zijn dus Alma Rune. "Je gaat 1000 keer beter en sterker terugkomen. Ik weet het zeker" reageert Rune zijn zus begeleid door liefdevolle emoji's.