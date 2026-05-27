Novak Djokovic is hard op weg naar de derde ronde van Roland Garros, maar helemaal vlekkeloos gaat het nog niet op het grandslamtoernooi in Frankrijk. De tennislegende heeft het lastig in de tweede ronde en was zichtbaar geïrriteerd. Dat kwam mede door een actie van een fan op de tribune.

De inmiddels 39-jarige Djokovic verloor in de eerste ronde al een set tegen Giovanni Mpetshi Perricard en mocht het in ronde twee wéér opnemen tegen een Fransman. Dit keer moest hij zien af te rekenen met Valentin Royer. De eerste twee sets won de Serviër eenvoudig (6-3 en 6-2), maar in set drie ontstonden er ineens irritaties.

Zo leverde hij twee keer op rij zijn servicebeurt in en keek hij richting het einde van de set plots tegen een achterstand aan. Dat zorgde voor frustratie en het gedrag van menig supporter hielp niet bepaald om de gemoedstoestand van Djoko te verbeteren. Dat kwam tot uiting toen hij tegen een 5-4 achterstand aankeek in de derde set.

Umpire grijpt in

Djokovic wilde serveren, maar brak zijn opslag af omdat een toeschouwer op dat moment iets riep op de tribunes. De tennislegende maakte boos wat gebaren, liep even wat over de tennisbaan en de umpire riep het publiek tot de orde.

🥵 "No respect"



😡 El enfado de Novak Djokovic cuando una parte de la grada le estaba interrumpiendo antes de realizar su saque#RolandGarros

Uiteindelijk was het misschien wel de trigger die Djokovic nodig had, want hij won de game en vocht uiteindelijk een tie-break uit met Royer. Daarin verweerde de Fransman zich kranig en zo won hij de set. De westrijd is dus nog in volle gang en het staat 2-1 in sets voor Djokovic. De winnaar neemt het in de derde ronde op tegen of Joao Fonseca, of Dino Prizmic.

