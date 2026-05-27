Jesper de Jong sloeg zich woensdag naar de derde ronde op Roland Garros en dat is voor het eerst dat hij zo ver weet te komen op een grandslamtoernooi. De Nederlandse tennisser krijgt daarvoor ook een mooie beloning, want hij is nu al zeker van een flink bedrag aan prijzengeld.

Het avontuur van De Jong, die de afgelopen twee jaar strandde in de tweede ronde, leek vorige week al ten einde te komen nadat hij in de laatste kwalificatieronde verloor. Hij profiteerde echter van een afmelding en mocht daardoor als lucky loser toch nog meedoen.

De Jong maakt optimaal gebruik van die mooie kans, want hij sloeg zich woensdag in Parijs naar de derde ronde. Hij won maandag in de eerste ronde van de Zwitserse oud-kampioen Stan Wawrinka en sloeg zich twee dagen later probleemloos langs qualifier Federico Cina. Daardoor staat hij voor het eerst in zijn loopbaan in de derde ronde van een grandslamtoernooi.

Roland Garros

De Jong bewijst zichzelf daarmee een hele mooie dienst, want hij heeft zijn prestatie van vorig jaar overtroffen en daardoor gaat hij op de wereldranglijst sowieso stijgen. Hij begon als nummer 106 van de wereld aan Roland Garros, maar keert door zijn plek in de derde ronde terug in de top 100.

Dat is niet alles, want De Jong verdient ook een heel mooi bedrag aan prijzengeld door het halen van de derde ronde. Hij is na zijn zege op Cina namelijk verzekerd van liefst 187.000 euro. Als hij ook zijn volgende partij wint in Parijs dan stijgt dat bedrag zelfs naar 285.000 euro. Voor de winnaar van het toernooi ligt zelfs 2,8 miljoen euro aan prijzengeld klaar.

Mogelijk zware tegenstander

Om de vierde ronde te halen op het Franse gravel zal De Jong waarschijnlijk wel een zware tegenstander moeten verslaan. Hij speelt in de derde ronde namelijk tegen de winnaar van het duel tussen Karen Khachanov en Marco Trungelliti. Khachanov is de nummer 15 van de wereld.

