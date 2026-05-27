Roland Garros is één van de weinige toernooien waarbij er nog geen gebruik wordt gemaakt van een elektronisch systeem om te bepalen of een bal in of uit is. De afdruk op het gravel is dus bepalend en dat leidt al jaren tot flink wat discussies. Zo ook woensdag, want toen kregen twee tennissters zelfs ruzie met elkaar.

De Duitse speelster Tamara Korpatsch leidde in de eerste set met 5-2 tegen Wang Xinyu uit China toen het fout ging. De Chinese sloeg een bal uit en daardoor kwam Korpatsch op setpoint. Wang was echter niet overtuigd en vroeg umpire Aurelien Tourte om even te gaan kijken naar de afdruk. De Française kwam tot dezelfde conclusie als de lijnrechter, maar daar legde de Chinese zich niet bij neer.

Ze ging eerst een lange discussie aan met de umpire en toen dat niet het gewenste effect had, besloot Wang om zelf aan de andere kant van het net te gaan kijken. Dat is ten strengste verboden en leverde haar naast een waarschuwing dan ook een flink fluitconcert op van de fans in Parijs. Eenmaal bij de afdruk kwam ook Korpatsch even kijken en de twee waren het duidelijk oneens.

'Schaam je je niet?'

Korpatsch won uiteindelijk de wedstrijd in drie sets en legde na afloop aan Eurosport uit wat er precies gebeurde. Volgens haar waren er twee balafdrukken op de plek waar Wang keek. "Ze waren allebei uit en ik kon aan haar gezicht zien dat ze dat ook had gezien. Maar nog steeds hield ze vol dat het niet zo was. Toen zei ik tegen haar: schaam je je niet dat je helemaal deze kant opkomt doordat jouw box er zo'n ophef over maakt?"

Na de partij bleek dat de twee het moment nog niet vergeten waren, want aan het net volgde een nieuwe discussie en ook gaven ze elkaar geen hand. Korpatsch wilde dat in eerste instantie wel doen, maar weigerde het uiteindelijk toch.

"Aan het net zei ze dat ze niet blij was met de balafdrukken", vertelde de Duitse. "Dus ik vroeg aan haar waar ze dan niet blij mee was. 'Dat ik je het punt niet gaf? Weet je wat, dan geef ik je geen hand'. Ik vond dat heel onsportief van haar."

Bron: HBO Max / Eurosport

Korpatsch lacht het laatst

Korpatsch was uiteindelijk de laatste die lachte, want de 31-jarige tennisster haalde voor het eerst in haar loopbaan de derde ronde op een grandslamtoernooi. Daarin speelt ze vrijdag tegen de Oekraïense titelkandidate Elina Svitolina.

