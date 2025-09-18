De Griekse toptennisser Stefanos Tsitsipas heeft toch een uitnodiging ontvangen voor het lucratieve toernooi Six Kings Slam. Door alleen maar op te draven, ontvangt de geplaagde tennisseer een krankzinnig geldbedrag.

Six Kings Slam is een demonstratietoernooi wat van 15 tot 18 oktober wordt gehouden in het Saoedi-Arabische Riyadh. Het toernooi telt dus niet mee voor de wereldranglijst. Tsitsipas sluit zich aan bij het deelnemersveld bestaande uit de top van de top.

Tennisgeweld

Naast Tsitsipas bestaat de line-up van de tweede editie van de Six Kings Slam uit Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev en Taylor Fritz. Het zestal, wat door de organisatie werd uitgenodigd, strijd in een knock out-toernooi om de titel. Twee tennissers krijgen een bye voor de halve finale. Naar verwachting worden dat Sinner en Alcaraz. Dat duo speelden de laatste drie grand slam-finales tegen elkaar.

De 27-jarige Griek mag voor het eerst meedoen, omdat de Jack Draper zich terugtrok wegens een armblessure. Draper kondigde hierbij aan dat hij dit seizoen niet meer in actie komt. Door zijn afzegging loopt de 23-jarige Brit een krankzinnige hoeveelheid geldbonus mis.

Krankzinnige prijzenpot

De tennissers die deelnemen aan de Six Kings Slam ontvangen namelijk 1,1 miljoen Britse ponden (omgerekend 1,26 miljoen euro) door alleen maar op de baan te verschijnen. In totaal heeft het Saoedische toernooi een krankzinnige prijzenpot van tien miljoen Britse ponden. De winnaar kan 4,4 miljoen Britse ponden bijschrijven. Dat is meer dan vijf miljoen euro.

'Alles behalve koninklijk'

De financiële meevaller komt goed uit voor Tsitsipas. De nummer 27 van de wereldranglijst, die het jaar nog begon op plek 11, kwam dit seizoen alleen op Roland Garros verder dan de eerste ronde op een grand slam. De Griek won in februari het Dubai Tennis Championship, zijn enige titel dit seizoen.

Surprise, surprise!



Excited to compete in the Six Kings Slam next month in Riyadh, Saudi Arabia 🇸🇦 pic.twitter.com/wgVZO97pgW — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) September 17, 2025

Daarom reageren tennisfans verrast op de uitnodiging van Tsitsipas. Onder zijn aankondiging op X vliegen de verbaasde reacties je om de oren. "De beste man staat bijna buiten de top 30 van de wereld, onbegrijpelijk'', schrijft iemand. Een andere tennisfan reageert: "Het seizoen van Tsitsipas was alles behalve koninklijk.''