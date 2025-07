De US Open heeft voor de edite van dit jaar het gemengd dubbelspel volledig op de schop genomen en daardoor zullen er veel toppers uit het enkelspel meedoen. Stefanos Tsitsipas en Paula Badosa stonden vorige maand op de voorlopige lijst van deelnemers, maar toen de definitieve versie maandag bekend werd, ontbraken ze plotseling. Dat lijkt te komen door hun relatiebreuk.

De topspelers uit het enkelspel doen maar zelden mee aan het dubbelspel op de grandslamtoernooien, maar in New York zal volgende maand alles ander zijn. De organisatie van de US Open besloot het gemend dubbel in de week voor de start van het enkelspeltoernooi te spelen en ook zijn de wedstrijden ingekort. Ze wilden daardoor spelers als Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Iga Swiatek en Aryna Sabalenka verleiden mee te doen.

Dat plan lijkt gewerkt te hebben, want alle grote namen uit het enkelspel hebben zich ingeschreven. De acht duo's die samen de hoogste ranking hebben mogen automatisch meedoen en vervolgens deelt de organisatie aan de overgebleven 17 koppels een wildcard uit. Nederlanders Tallon Griekspoor en Demi Schuurs hebben zich ook ingeschreven en moeten door hun ranking hopen op één van de wildcards, maar gezien de andere koppels lijkt dat niet te gaan gebeuren.

Tsitsipas en Badosa ontbreken

Ze hadden echter nóg meer concurrentie kunnen hebben, want Tsitsipas en Badosa hebben zich niet ingeschreven. Dat is opmerkelijk aangezien ze wel op de voorlopige inschrijvingslijst stonden die het toernooi vorige maand bekendmaakte. Er is echter wel wat veranderd in die tijd, want toen de US Open de eerste versie deelde, waren Tsitsipas en Badosa nog een liefdeskoppel.

Dat lijkt nu echter niet meer het geval. In Spaanse media gingen er vlak nadat ze allebei vroeg werden uitgeschakeld op Wimbledon al stevige geruchten over hun breuk. Dat leek bevestigd te worden toen ze elkaar ontvolgden op social media en ook verdwenen de gezamenlijke foto's en video's van hun accounts. Ze hebben nog altijd niets officieels gemeld over het einde van hun relatie, maar de bekendmaking van de koppels op de US Open lijkt een volgend duidelijk teken.

Blessure

Het was overigens ook maar de vraag of Badosa überhaupt op tijd fit was geweest voor het speciale evenement, dat op 20 en 21 augustus gespeeld wordt. De Spaanse heeft momenteel een rugblessure en trok zich daardoor terug voor de toernooien van Washington en Montreal. In de Amerikaanse stad won ze vorig jaar nog de titel. Badosa meldde zelf dat ze er in totaal enkele weken uit zal liggen.