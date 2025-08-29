Voor Stefanos Tsitsipas zit de US Open er alweer op. De Griekse toptennisser is al lange tijd niet in beste doen en dat kwam ook tot uiting op het grandslamtoernooi. In New York liet hij zich meteen na afloop van zijn partij in de tweede ronde niet bepaald van zijn beste kant zien.

In een slopende vijfsetter van bijna 4,5 uur werd de Griek geklopt door de Duitser Dan Altmaier. Tsitsipas verloor de eerste set, maar leek de situatie om te buigen door de twee sets daarna te winnen. Vervolgens trok Altmaier de stand in sets weet gelijk, waardoor er een beslissing moest vallen in set vijf.

Daarin kreeg Tsitsipas een matchpoint, maar benutte deze niet. Uiteindelijk sloeg Altmaier wel genadeloos toe: 7-6, 1-6, 4-6, 6-3, 7-5. Over de wedstrijd was het laatste woord echter nog niet gezegd, zo bleek meteen na afloop toen beide spelers bij het net kwamen om elkaar een hand te geven.

Tegenstander weet niet wat hij hoort

Tsitsipas wilde meteen even duidelijk maken dat hij niet gediend was van een actie van de Duitser tijdens het duel. "Vraag je de volgende keer vooral niet af waarom ik de bal op je lichaam sla", was het opvallende commentaar van de Griek. De Duitser weet niet wat hij hoort. Tsitsipas stelt dat hij niet te spreken is over een onderhandse service van de winnaar, maar op die opmerking blijft Altmaier niet wachten.

Stefanos Tsitsipas had some words with Dan Altmaier after losing to him at U.S. Open:



He’s complaining about Dan hitting an underarm serve during the 4th set.



Frosty. 🥶



pic.twitter.com/eEaPIpuApL — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 29, 2025

Hij wendt zijn gezicht af en loopt weg van de Griek om de umpire een hand te geven. Vervolgens kan hij als laatste lachen, want het publiek juicht als de Duitse winnaar zijn handen in de lucht steekt.

Veel gedoe rondom Tsitsipas

Het is het zoveelste gedoetje waar Tsitsipas dit jaar in verzeild raakt. Zijn relatie met collega-tennisster Paula Badosa lijkt definitief te zijn gestrand en ook op tennisgebied loopt het eigenlijk voor geen meter. Op Wimbledon ging hij al vroeg op dramatische wijze ten onder door een opgave, waarna zijn toenmalige coach Goran Ivanisevic bijzonder kritisch op hem was. Ook van hem heeft de Griek afscheid genomen. Hij noemde zijn coach later een 'dictator'.

Tsitsipas wordt nu weer bijgestaan door zijn vader. Heel even leek er sprake van een opleving toen hij dinsdagavond zijn 'beste tennis in maanden' speelde op US Open. Een paar dagen later ligt hij toch uit het toernooi en is er weer een randgebeurtenis die het gesprek van de avond bepaalt.

Twee zware vijfsetters

Voor Altmaier gaat het toernooi wel door. De Duitser treft in de derde ronde de als nummer acht geplaatste Alex de Minaur. Het is de vraag hoe fit Altmaier nog is, want hij speelde zowel in de eerste als in de tweede ronde een urenlange vijfsetter.

