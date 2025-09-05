De Six Kings Slam krijgt in oktober 2025 zijn tweede editie. Het toernooi beschikt over de grootste prijzenpot in de geschiedenis van het tennis. Vorig jaar won Jannik Sinner en daarmee streek hij iefst 6 miljoen dollar op. Niet slecht voor maar drie potjes. Het is de hoogste geldprijs ooit voor een eindzege in de tennissport.

Net als in 2024 wordt het poenerige evenement gehouden in het Saudische Riyad. Wel is het deelnemersveld aangepast, wat na bijvoorbeeld het pensioen van Rafael Nadal sowieso noodzakelijk was. En ook is de mediapartner van Six Kings Slam gewijzigd.

Bij de debuuteditie werden de partijen gestreamd door DAZN. In 2025 zijn de tennistoppers te zien op Netflix. Het toernooi beging op woensdag 15 oktober 2025 en de finale vindt plaats op zaterdag 18 oktober 2025.

Jannik Sinner

Bij de eerste editie waren Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Holger Rune, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic en Rafael Nadal naar het Midden-Oosten gelokt met de extreme prijzenpot. Rune, Medvedev en Nadal maken de tweede editie niet mee. Hun vervangers zijn Alexander Zverev, Taylor Fritz en Jack Draper.

Carlos Alcaraz, Jack Draper, Novak Djokovic, Taylor Fritz, Jannik Sinner and Alexander Zverev.



Six Kings Slam, featuring six of men's tennis' best players in the world, will be live ONLY on Netflix next month, October 15-18. #SixKingsSlam pic.twitter.com/wFq9PmEwdh — Netflix Sports (@netflixsports) September 4, 2025

Het prijzengeld zit hetzelfde in elkaar als in 2024. Alle deelnemers krijgen sowieso 1,5 miljoen dollar voor de moeite om in het vliegtuig te stappen. De winnaar mag 6 miljoen dollar in zijn tennistas steken. Het is een demonstratietoernooi, wat inhoudt dat er geen punten zijn te verdienen voor de ATP-ranking. Dat zou ook gek zijn, want de Saudische organisatie bepaalt wie mag deelnemen en zich dus een 'King' mag wanen.

Geld

Sinner kwam vorig jaar met de brave opmerking dat hij niet om het geld tennist. "Natuurlijk is het een leuke prijs, maar het is niet het belangrijkste. Als je dan terugkomt als winnaar en je hebt goed tennis laten zien dat is belangrijker. Dat geld is belangrijk maar niet het belangrijkste", aldus de Italiaan.

Carlos Alcaraz kwam met spraakmakendere teksten: Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik daar alleen voor het plezier was en niet dacht aan het geld. Ik bedoel, iedereen werkt daarvoor. Daar draait het leven om. Ik hou van tennis. En meestal denk ik niet aan geld. Ik speel uit passie en plezier, maar je moet realistisch zijn. Je moet toch geld verdienen."