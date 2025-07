Alexander Zverev sprak meermaals openlijk over zijn mentale problemen en heeft nu hulp gezocht op een onverwachte plek. De toptennisser heeft de hulp ingeschakeld van voormalig wereldtopper Rafael Nadal en zijn familie.

Zverev heeft zich tot de familie Nadal gewend om zijn carrière nieuw leven in te blazen. Dat meldt het Duitse Sky, dat video's plaatste waarop Zverev traint met Toni Nadal op de tennisacademie van Rafael Nadal op Mallorca. Toni coachte zijn neef Rafael Nadal naar de meeste van zijn 22 grandslamtitels.

Volgens Sky is er nog geen definitieve overeenstemming en is de nummer 3 van de wereld nog aan het aftasten of een samenwerking hem kan baten.

Verloren finales

Zverev stond drie keer in een finale van een grand slam, maar wist er geen te winnen. Hij werd onlangs uitgeschakeld in de eerste ronde van Wimbledon en sprak nadien over mentale problemen. Hij zei te overwegen om professionele hulp te zoeken.

Zverev wordt voornamelijk gecoacht door zijn vader, zijn broer Mischa is zijn manager. In het verleden werkte Zverev meestal kortstondig samen met oud-tennissers, onder wie Ivan Lendl, David Ferrer en Juan Carlos Ferrero.

Openhartig

Zverev moest Wimbledon al na de eerste ronde verlaten. Na afloop van zijn wedstrijd zei hij: "Ik voel me heel eenzaam op sommige momenten. Mentaal gezien heb ik veel problemen gehad sinds de Australian Open. Ik weet gewoon niet hoe, maar ik probeer uit dit dal te klimmen."

De 28-jarige Duitser overwoog om professionele hulp in te schakelen. "Voor het eerst in mijn leven denk ik dat ik therapie nodig heb. Ik heb veel moeilijke periodes doorstaan, in de media en in mijn leven. Maar ik heb me nooit zo leeg gevoeld."

Bram Bakker

Sportnieuws.nl sprak met voormalig psychiater Bram Bakker over de situatie. "In veel andere beroepen zou het waarschijnlijk een burn-out worden genoemd, maar dit gaat ook een heel eind richting een depressie. Die man heeft absoluut serieuze emotionele problemen."

"Ik zou hem aanraden om iemand te zoeken die hem begeleidt in zijn mentale welbevinden als mens. Iemand die met hem in gesprek gaat om te kijken wat hij nog wil, kan en wat daarvoor nodig is. Hij is denk ik de beste tennisser die nog actief is, maar geen Grand Slam heeft gewonnen. Misschien is hij wel over het punt dat hij daar nog geloof in heeft."