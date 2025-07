Het gaat niet al te best met de Duitse toptennisser Alexander Zverev. Tijdens Wimbledon sprak hij zich uit over zijn mentale problemen en zei hij zich eenzaam te voelen. Een nieuwe actie maakt de zorgen rondom 'Sascha' alleen maar groter.

Alexander Zverev, die van zijn Russische ouders de roepnaam 'Sascha' kreeg, werd op Wimbledon in de eerste ronde uitgeschakeld door Arthur Rinderknech. Daarna zei de Duitser: "Voor het eerst in mijn leven denk ik dat ik therapie nodig heb. Ik heb veel moeilijke periodes doorstaan, in de media en in mijn leven. Maar ik heb me nooit zo leeg gevoeld."

Gstaad

De tennistopper, die drie grandslamfinales speelde (maar geen enkele keer won), zou maandag zijn opwachting maken bij het ATP-toernooi in het Zwitserse Gstaad. Maar Zverev heeft zich afgemeld, volgens de website van het toernooi "vanwege persoonlijke redenen".

Wimbledon is het klapstuk van het grasseizoen. Het tenniscircuit richt zich de komende maanden vooral op hardcourt. In Gstaad wordt echter op gravel gespeeld. De Duitse krant Bild vermoedt dat Zverev ook om die reden wil afzien van deelname. "Vanuit sportief oogpunt slaat een graveltoernooi nu helemaal nergens op", aldus de krant. "Misschien was Zverev eigenlijk nooit serieus van plan om in Gstaad mee te doen."

Rechtszaak

Naast met zijn tennisprestaties kwam Zverev ook veel in de media vanwege een rechtszaak tegen zijn ex-vriendinnen Olga Sharypova en Brenda Patea, de moeder van zijn dochter Mayla. Zij beschuldigden hem van mishandeling. Er werd een schikking getroffen en dus blijft het onduidelijk of hij schuldig was.

Zverev heeft tegenwoordig een relatie met Sophia Thomalla (35), die zeven jaar ouder is dan Zverev. Zij reisde ditmaal niet af naar London voor het roemruchte toernooi. Opmerkelijk, aangezien toptennissers veelvuldig worden gesteund door hun partner op belangrijke toernooien. Thomalla gaf echter de voorkeur aan iets anders. Zij is onder meer bekend als presentatrice en moest in Duitsland daarom reclamespots opnemen. Volgens Bild is het voor haar sowieso niet de moeite om naar een toernooi af te reizen als ze er niet vanaf het begin bij kan zijn.