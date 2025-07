Toptennisser Alexander Zverev heeft zich na zijn uitschakeling op Wimbledon uitgesproken over zijn mentale problemen. Hij ervaart veel negatieve gevoelens en overweegt in therapie te gaan.

De nummer drie van de wereld moet Wimbledon al na de eerste ronde verlaten. Hij werd door de Fransman Arthur Rinderknech uitgeschakeld in de eerste ronde: 6-7, 7-6, 3-6, 7-6 en 6-4. Na afloop sprak hij openhartig over zijn gevoelens. "Ik heb me nog nooit zo leeg gevoeld."

Wimbledon raakt opnieuw topper kwijt: nummer 3 van de wereld gaat in eerste ronde onderuit Er hangt iets in de lucht op Wimbledon tijdens de eerste ronde. De ene na de andere wereldtopper moet het strijdtoneel verlaten. Nummer 3 van de wereld Alexander Zverev is daarin de laatste toevoeging.

Dat heeft allles te maken met zijn mentale gesteldheid. "Ik voel me heel eenzaam op sommige momenten. Mentaal gezien heb ik veel problemen gehad sinds de Australian Open. Ik weet gewoon niet hoe, maar ik probeer uit dit dal te klimmen."

Toch ziet hij zichzelf steeds weer terugvallen in sombere gedachten. "Ik voel me over het algemeen heel alleen in het leven op dit moment. Dat gevoel is niet echt fijn."

Toptennisser Novak Djokovic wint letterlijke race tegen de klok in Wimbledon-duel vol problemen Vraag niet hoe, maar Novak Djokovic staat in de tweede ronde van Wimbledon. De Servische toptennisser kampte met tal van problemen in de eerste ronde van de Grand Slam tegen de Fransman Alexandre Muller. Gesteund door zijn vrouw en kids worstelde hij zich met geflatteerde cijfers naar de volgende ronde.

Therapie

De 28-jarige Duitser overweegt om professionele hulp in te schakelen. "Voor het eerst in mijn leven denk ik dat ik dat nodig heb. Ik heb veel moeilijke periodes doorstaan, in de media en in mijn leven. Maar ik heb me nooit zo leeg gevoeld."

Naast zijn tennisprestaties kwam Zverev ook veel in de media vanwege een rechtszaak tegen zijn ex-vriendinnen Olga Sharypova en Brenda Patea, de moeder van zijn dochter Mayla. Zij beschuldigden hem van mishandeling. Er werd een schikking getroffen en dus blijft het onduidelijk of hij schuldig was.

Dit is Alexander Zverev: toptennisser is omstreden door beschuldigingen van geweld en relatie met 'oudere' actrice Alexander Zverev wordt al jaren gezien als een van de beste tennissers ter wereld. Toch heeft de 27-jarige Duitser met Russische roots nog nooit een Grand Slam gewonnen. Hij kwam meerdere malen in opspraak na beschuldigingen van huiselijk geweld door zijn ex-partners. Inmiddels is Zverev al enkele jaren gelukkig in een relatie met een Duits model en zij is een stuk ouder dan hem.

"Ik mis gewoon plezier in alles wat ik doe", vervolgt hij. "Het gaat niet alleen om tennis, ook daarbuiten voel ik weinig vreugde. Zelfs als ik wedstrijden win, krijg ik niet het gevoel dat ik eerder kreeg. Dat ik uitzinnig was en gemotiveerd om te blijven gaan. Het zit er nu niet in voor mij. Voor het eerst in mijn leven heb ik dat gevoel."

Wimbledon

Zverev kwam in al zijn deelnames op het heilige gras van Londen nooit verder dan de vierde ronde. Die beste prestatie haalde hij in 2017, 2021 en 2024. Eén keer eerde strandde hij in de eerste ronde, dat was in 2019. Zes jaar later was dat opnieuw het eindstation voor de nummer 3 van de wereld, die moeite had met het aanvallende spel van zijn tegenstander.

Toptennisser Carlos Alcaraz ontvangt goed nieuws na angstig moment op Wimbledon: 'Geef haar een kus van mij' Carlos Alcaraz bereikte met de hakken over de sloot de tweede ronde van Wimbledon. De kersvers winnaar van Roland Garros had het zwaar tegen de afscheid nemende veteraan Fabio Fognini. Hun partij werd minutenlang stilgelegd door een medische noodsituatie. Voor Alcaraz' handelen wordt hij nu bedankt.

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.