Geschrokken Novak Djokovic kijkt ogen uit bij ontmoeting met imposante UFC-ster: 'Mijn knieën knikken'

Toptennisser Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het masterstoernooi in Miami. Onder toeziend oog van hoog publiek wist hij Lorenzo Musetti te verslaan in twee sets (6-2, 6-2).

De partij van Djokovic tegen Musetti in de achtste finales van het Masters 1000-toernooi in Miami werd aanschouwd door flink wat grote namen. Zo zaten onder anderen Serena Williams en Juan Martin del Potro op de tribune. De Argentijn zat in de box van Djokovic, naast de coach van Andy Murray.

Bijzondere steun voor Novak Djokovic in Miami: 'Als zij dat zegt, betekent het dat het fantastisch was' Toptennisser Novak Djokovic bereikte dankzij de steun van twee tennislegendes de kwartfinales in Miami. De Serviër had na afloop van zijn klinkende zege (6-2, 6-2) op Lorenze Musetti niks dan lovende woorden voor zijn tegenstander, Serena Williams én een Argentijn, die zelfs in de spelersbox van Djokovic zat.

Staredown

De Amerikaanse Kayla Harrison, tweevoudig olympisch kampioen judo die momenteel actief is in de UFC, was ook aanwezig. Na de wedstrijd hadden Djokovic en de UFC-ster een momentje samen. Eerst gingen ze met elkaar op de foto, waarna ze een heuse staredown deden. De toptennisser mag blij zijn dat dit geen onderdeel is van zijn eigen sport, want hij hield het maar een paar seconden vol. Djokovic moest daarna hard lachen: "Ik heb hier knikkende knieën van gekregen."

Olympisch kampioen

Harrison won twee gouden plakken in het halfzwaargewicht tijdens de Olympische Spelen van 2012 en 2016, in respectievelijke Londen en Rio de Janeiro. Op 13 april 2024 maakte ze haar debuut in de UFC. Toen versloeg ze voormalig kampioen Holly Holm.

Volgende ronde

De volgende tegenstander van Novak Djokovic is de Amerikaan Sebastian Korda, die in de achtste finales na een spannende driesetter de ervaren Fransman Gaël Monfils uitschakelde. Djokovic is met het bereiken van de kwartfinales al zeker van een flinke som prijzengeld. Hij krijgt sowieso al bijna 190.000 dollar, maar elke overwinning vanaf nu levert steeds meer geld op en dat schiet met stappen omhoog. Bij het bereiken van de halve finales win je al bijna 350.000 dollar. Bij winst van het toernooi wordt hij 1,1 miljoen dollar rijker.