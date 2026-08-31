Voor Novak Djokovic is de US Open uitgelopen op een groot drama. De viervoudig kampioen maakte een verre van fitte indruk en vloog er al in de eerste ronde uit tegen de Argentijn Mariano Navone: 6-7, 7-5, 6-4, 2-6, 1-6. Djokovic moest zelfs overgeven en werd tijdens het einde van partij ook nog overmand door emoties.

Djokovic wacht na zijn zege op de US Open van 2023 al drie jaar op een nieuwe grandslamtitel, maar die gaat er ook dit jaar niet komen in New York. Bij zijn twintigste deelname in New York vloog de Servische tennislegende er voor het eerst in de eerste ronde uit.

Toch leek het er lange tijd op dat Djokovic gewoon aan het langste eind zou trekken. Hij begon nog wat stroef en zag Navone de eerste set in een tiebreak winnen, maar daarna knokte hij zich terug. Djokovic won de volgende twee sets en kwam daarna ook in het vierde bedrijf een break voor. Daarna ging het echter volledig mis.

Zieke Djokovic in tranen bij sensationele nederlaag

De 39-jarige Djokovic moest tijdens de partij al een keer overgeven, maar vanaf dat moment bleek de tank volledig leeg. Navone dwong met vijf games op rij, waaronder drie breaks, een vijfde set af en Djokovic nam een medische behandeling.

De Serviër kon zich in het verleden vaak nog oprichten, maar dat zat er deze keer niet meer in. Djokovic zwalkde over de baan en kwam ook in de beslissende set direct met 3-0 achter. Hij won nog wel een game en kreeg daarna een staande ovatie van de fans in New York. Dat leverde de nodige emoties bij de tennislegende op, want de tranen stonden in zijn ogen.

Het bleef uiteindelijk bij die ene game voor Djokovic in de laatste set. De Serviër verloor uiteindelijk liefst elf van de laatste twaalf games en Navone voltooide na 4 uur en 40 minuten de mooiste zege uit zijn loopbaan: 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1.

Bron: HBO Max/Eurosport

Geen 25e grandslamtitel

Djokovic hoopte in New York voor de 25e keer een grandslamtitel te gaan winnen, maar dat gaat dus niet gebeuren. Dat terwijl het een grote kans leek voor de 39-jarige veteraan. Jannik Sinner is er tenslotte helemaal niet bij en ook over het niveau van Carlos Alcaraz zijn er grote twijfels, want de Spaanse titelverdediger speelt zijn eerste toernooi nadat hij ruim vier maanden niet speelde door een polsblessure. Alexander Zverev is de andere topfavoriet, maar hij verloor bij zijn laatste twee toernooien al vroeg en is dus ook niet in topvorm.

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