Novak Djokovic klaagde vorig jaar al over de doordringende wietlucht op de US Open, en dit jaar blijkt hij zeker niet de enige. Ook Britse toptennisster Katie Boulter windt er geen doekjes om: de geur zorgt voor een flinke afleiding tijdens het toernooi in New York.

De organisatie hanteert een strikt rookverbod op het terrein van de US Open, maar spelers kunnen de wietlucht toch ruiken vanaf Flushing Meadows-Corona Park, het uitgestrekte park rondom het tenniscomplex. Djokovic sprak zich er vorig jaar al duidelijk over uit. "Je kunt de geur echt ruiken, het is niet iets wat je kunt missen. Sommige mensen worden er meer door gestoord dan anderen. Ik ben ook geen fan van de geur, het stinkt. Maar het is hier toegestaan en je moet het accepteren."

Katie Boulter sluit zich aan

Boulter, die in de eerste ronde uitkomt tegen de Amerikaanse wildcard Carol Young Suh Lee, bracht het onderwerp zelf ter sprake tijdens de eerste persconferenties voor het toernooi. "Ja, ik heb het ervaren", vertelde ze. "Je gaat naar de oefenbanen en de parkbanen, en je ruikt het daar echt vaak." Ze voegde toe geen grote fan te zijn van de geur en dat het haar tijdens een wedstrijd zou afleiden van haar concentratie.

Het probleem speelt al langer op het toernooi. Zo klaagde Martina Hingis er in 2014 al over, terwijl Nick Kyrgios in 2022 na zijn zege op Benjamin Bonzi fel van zich afbeet: "Het was verdomme marihuana. Ik ga natuurlijk niet klagen over etensgeuren, maar het is niet iets wat ik tussen de punten door wil inademen."

Organisatie US Open reageert

De organisatie van de US Open erkent het probleem, maar wijst erop dat het weinig kan doen aan wat er buiten de eigen terreinen gebeurt. "Hoewel we geen controle hebben over wat er buiten het terrein gebeurt, blijven we waakzaam om deze faciliteit rookvrij te houden", aldus de USTA in een verklaring. De organisatie zegt nauw samen te werken met de politie en de beveiliging in het park om het roken langs de omheining terug te dringen.

Djokovic jaagt op historische titel

Voor Djokovic is het inmiddels drie jaar geleden dat hij voor het laatst een grandslamtitel pakte, nota bene op de US Open. Dit jaar wordt de kans op een 25e grandslamtitel wel weer een stuk groter: Jannik Sinner ontbreekt wegens blessureleed en Carlos Alcaraz maakt na een lange afwezigheid door een polsblessure pas zijn rentree.

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