Thiemo de Bakker gold jarenlang als veelbelovend tennistalent. Toch wist hij, mede door slechte keuzes - en volgens hemzelf slechte begeleiding -, niet het laatste stapje naar de top te zetten. In zijn onthullende boek 'Breekpunt' worden sommige mensen niet gespaard, zoals Davis Cup-captain Jan Siemerink.

In 2010 kende De Bakker zijn beste jaar, met uiteindelijk de 40ste plaats als hoogste notering op de mondiale tennisladder. Daarna ging het rap achteruit met de in Den Haag geboren speler, die te boek stond als 'het grootste talent van Nederland'. In zijn boek schrijft hij dat hij zich op zijn 24ste een "proftennisser in de marge voelde". De Bakker probeerde zich via lagere ATP-toernooien en Challengers omhoog te werken op de wereldranglijst.

Na zijn vrije val stond hij in april eindelijk weer terug in de top 100. Maar op een compliment van Jan Siemerink, toenmalig technisch directeur van de tennisbond, hoefde hij niet te rekenen. "'Ik ga je echt niet feliciteren met je top 100-plek', zei Siemerink", schetst De Bakker, die naar eigen zeggen verbaasd opkeek. Siemerink wilde vooral van de tennisser weten hoe hij weer terug in de top 50 kwam. "Niet voor de eerste keer hield ik een nare smaak over aan zijn opmerkingen. Hij had geen enkel idee hoe diep mijn dalen waren", vertelt De Bakker, die op de baan te kampen kreeg met angstaanvallen.

'Hij is het omgekeerde van dat'

Volgens De Bakker was Siemerink 'het omgekeerde van een people's manager'. "Hij probeerde iedere tennisser in de mal van ijzeren discipline te gieten", weet hij nog. "Maar spelers zijn geen machines. Sommigen gaan gebukt onder de druk, eenzaamheid, het reizen of een slechte jeugd", schrijft De Bakker, die in zijn geval last had van alle vier die aspecten. "Siemerink denkt dat er één definitie van een proftennisser is. Als iemand daar niet in past, laat hij hem vallen."

In zijn boek erkent De Bakker dat hij geen makkelijke pupil was voor al zijn trainers. "Noem het een gebrek aan discipline of mentale veerkracht, noem het een jeugdtrauma. Maar er zijn genoeg spelers die hun mentale problemen opzij hebben gezet en er toch een prachtige loopbaan uit hebben gesleept. Laat je als technisch directeur dan een 24-jarige tennisser vallen?", vraagt hij zich hardop af.

Zoeken naar een uitweg

"Coaches kijken liever niet in de diepte van de psyche, laat staan dat ze hun hengel erin durven uitgooien om de monsters eruit te vissen", merkt De Bakker op, die er vanaf dat moment grotendeels alleen voor stond. Hij bungelde tussen plek 100 en 150 op de wereldranglijst, kampte met onzekerheid en zocht naar een uitweg via drank en sigaretten. Vanaf 2019 werd hij niet meer full-time ondersteund door de tennisbond, wat uiteindelijk zijn ondergang werd.

Officieel stopte hij nooit als tennisser, maar in november 2024 kondigde hij aan trainer te worden van Jesper de Jong. Niet veel later kwam zijn onthullende boek Breekpunt uit. "Alle mooie en minder mooie aspecten van de tenniswereld komen hierin terug", sprak voormalig toptennisster Kiki Bertens over de biografie.