Oud-tennisser 'geeft zich bloot' in onthullend boek: 'De dood lijkt een aantrekkelijke exit'

Thiemo de Bakker zat een lange tijd behoorlijk diep. Gedurende zijn tenniscarrière raakte hij mentaal dusdanig in de knoop, dat hij verslaafd raakte aan drank en drugs. Ook vergokte hij een boel geld. In zijn boek 'Breekpunt, mijn worsteling met het leven als tennisprof' komt dat allemaal samen.

Onlangs kwam het boek van De Bakker uit. Hij gold zelf als groot talent in Nederland, won de jeugdvariant van Wimbledon en haalde de top 40 van de wereldranglijst. Toch verdween dat als sneeuw voor de zon toen het allemaal minder ging. Tegenwoordig gaat het beter met de oud-tennisser, die inmiddels trainer is van Jesper de Jong.

Nederlandse toptennisser doet opmerkelijk verhaal: 'Ik ben vaak Frenkie de Jong genoemd' De Nederlandse tennisser Jesper de Jong timmert hard aan de weg. Toch doet nog niet overal zijn naam een belletje rinkelen. In Barcelona bijvoorbeeld, waar De Jong vooral naar een naamgenoot werd genoemd.

Boek hielp De Bakker

De Bakker werkte mee aan het boek om dingen een plek te geven. "Dat is vrij snel gelukt, dus daarom was ik er vrij happy mee. Alleen toen kwam wel het moment van wil ik het eigenlijk nog, ik heb best wel mijn rust gevonden. Toen wel gewoon doorgezet, omdat het denk ik wel belangrijk is dat andere kant van topsport een keer belicht wordt", vertelde hij vrijdagavond bij Vandaag Inside.

Gevallen toptennisser (36) doet schokkende bekentenis, jonge topsporters gewaarschuwd Thiemo de Bakker gold als groot talent als tennisser. De zware druk die op zijn schouders hing, werd hem uiteindelijk te veel. Het voormalige tennistalent raakte aan van alles en nog wat verslaafd. Vrijdagavond schoof hij aan bij Vandaag Inside om zijn verhaal te doen.

In het boek staat de passage: 'De dood lijkt een aantrekkelijke exit, dan hoef ik niet meer na te denken, geen zorgen te hebben'. Dat ligt volgens De Bakker iets genuanceerder: "Nooit overwogen om het te doen, alleen het zijn wel dingen die in je op komen. Het blijft opstapelen, het wordt vermoeiender en vermoeiender. Ergens is dat natuurlijk een makkelijke vlucht op dat moment."

Druk als tennisser

In zijn carrière werd het De Bakker allemaal te veel. "Kijk, als een voetballer geblesseerd is en op de bank zit dan krijgt hij nog steeds door betaald. In tennis móet je wel je potten blijven winnen. Als je niet speelt, komt er niks binnen, sprak hij. "Je hebt nog andere mensen die je salaris moet betalen. Met die druk ben je wel bezig."

Nederlandse toptennisser steekt oud-collega hart onder de riem na onthulling over verslavingen: 'Ik probeerde je te steunen' Nederlandse toptennisser Robin Haase heeft zijn oud-collega Thiemo de Bakker een hart onder de riem gestoken nadat hij zijn verslavingsproblemen openbaar maakte. "Ik heb op mijn manier geprobeerd je te steunen, maar ik had achteraf graag nog meer voor je willen betekenen", aldus de dubbelspecialist.

Leven zonder vader

Op jonge leeftijd verliet zijn vader hem en dat liet - achteraf gezien - zijn sporen na. "Uiteindelijk heeft me dat veel gedaan, in mijn jeugd ben ik daar niet zo mee bezig geweest. Ik denk wel dat ik een vaderfiguur in mijn leven heb gemist", erkende De Bakker.

Verder worden niet veel mensen bij naam genoemd in het boek. "Het boek gaat over mij, daar hoef ik andere mensen niet bij te betrekken. Het gaat mij niet om juicy details, het gaat mij meer om het mentale gedeelte. Ik geef mezelf er redelijk in bloot en dat is oké."