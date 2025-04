Nederlandse toptennisser steekt oud-collega hart onder de riem na onthulling over verslavingen: 'Ik probeerde je te steunen'

Dat er een einde lijkt te komen aan het 'droomhuwelijk' tussen ex-toptennisster Ana Ivanovic en ex-topvoetballer Bastian Schweinsteiger slaat niet alleen in Duitsland in als een bom. Ook in Servië, het land van Ivanovic, gaan de media met het verhaal aan de haal. Er is al een terugblik gemaakt op de bijzondere eerste ontmoeting van de twee, alsof de relatie al 'overleden' is.