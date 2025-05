Kritiek op 'allergrootste toneelspeler' Novak Djokovic: 'Ik heb een antenne voor neppe mensen'

'Ik heb weinig goede herinneringen aan Novak Djokovic'. Dat schrijft oud-tennisser Thiemo de Bakker in zijn boek dat onlangs verscheen. Volgens het voormalige toptalent doet de Serviër zich anders voor op televisie dan hij werkelijk is.

De Bakker werd gezien als 'grootste Nederlandse talent ooit', maar haalde de top niet vanwege mentale problemen. Op jonge leeftijd verliet zijn vader hem en de rest van het gezin, waardoor De Bakker een voorbeeld miste. Hij at geen groente, miste naar eigen zeggen manieren en raakte verslaafd aan roken, gokken en uiteindelijk ook drank en drugs.

Ontmoeting met Djokovic

Op hamburgers en Fristi schopte De Bakker het desondanks heel ver, allemaal dankzij zijn talent. In 2006 won hij het juniorencircuit van Wimbledon, maar de het duurde even voordat hij aansluiting vond met de wereldtop. Drie jaar later kreeg hij de kans om met Novak Djokovic te trainen, in aanloop naar de Australian Open. 'Een eer, aangezien hij op dat moment de nummer 3 van de wereld en de regerend kampioen was', schrijft De Bakker in Breekpunt.

'Eenmaal aangekomen in Brisbane stond ik twee agen lang op de baan met een vloekende en tierende Djokovic', blikt de inmiddels 36-jarige Nederlander terug. De Serviër was even daarvoor van racket gewisseld (van Wilson naar Head) en die verandering verliep allerminst soepel. 'Ik herinner me dat ik tijdens een van de trainingen een supertiebreak van hem won, waarop hij zijn gloednieuwe, witte Head-rackets één voor één aan diggelen sloeg.' Desondanks speelt Djokovic zestien jaar later nog met Head.

Beste tennisser ter wereld

Het heeft hem mede aan een recordaantal van 24 grandslamtitels geholpen. Toch heeft De Bakker 'weinig goede herinneringen' aan hem. 'Die twee dagen in Brisbane deed hij alsof hij mijn allerbeste vriend was; de keren daarop liep hij mij straal voorbij. Alleen maar met zijn imago bezig, die gast. Als de camera's op hem gericht staan acteert hij overduidelijk de innemende, grappige, respectvolle en oh zo gewoon gebleven superster', weet De Bakker.

'Maar ik heb mijn leven lang al een antenne voor neppe mensen, en in de tenniswereld is Djokovic de allergrootste toneelspeler', stelt de Nederlander, die liever Rafael Nadal of Roger Federer heeft.

Vol verwondering

Met laatstgenoemde stond De Bakker niet veel later op de baan in een oefenpotje. Dat werd een indruk om niet snel te vergeten. 'Ik verbaasde me over zijn losse houding en de manier waarop hij achteloos snelheid gaf aan de bal. Hij raakt de ballen zó zuiver, en hij is tegelijkertijd volledig ontspannen', aldus De Bakker. 'Eigenlijk bewoog hij die training amper, en áls ik hem in een hoek dwong, dan danste hij over de baan.'