Wimbledon heeft een duidelijk signaal gegeven aan Jannik Sinner. De Italiaanse nummer 1 van de wereld speelt bij elk toernooi zijn wedstrijden op de grootste baan, maar in Londen gaat het net even anders. Dat heeft alles te maken met Novak Djokovic.

Sinner is al ruim een jaar de nummer 1 van de wereld en bijna elke tennisvolger zal het erover eens zijn dat de Italiaan samen met titelverdediger Carlos Alcaraz en Djokovic bij de topfavorieten hoort om Wimbledon te winnen. De drievoudig grandslamfinalist speelde vorige maand nog een geweldige finale tegen Alcaraz op Roland Garros en arriveert dus in topvorm op Wimbledon.

Verbazing om besluit van toptennisser Jannik Sinner vlak voor Wimbledon: 'Er moet iets aan de hand zijn' Jannik Sinner heeft voor een hoop verbazing gezorgd met een ingrijpende beslissing. De Italiaanse toptennisser koos ervoor om aan de vooravond van Wimbledon twee mensen uit zijn team weg te sturen. Oud-toptennisser Andy Roddick begrijpt niets van die timing.

Veel tennisfans kopen inmiddels speciaal een kaartje voor Sinner, maar op Wimbledon blijkt dat hij qua aanzien nog altijd niet op gelijke hoogte staat met Djokovic. De Serviër, die het toernooi in Londen al zeven keer won, heeft van de organisatie namelijk de voorkeur gekregen om op het centre court te spelen dinsdag.

Djokovic belangrijker dan Sinner

Traditiegetrouw mag de titelverdedigster bij de vrouwen de tweede dag van het toernooi openen op de grootste baan en dus zal Barbora Krejcikova rond de klok van 14.30 uur Nederlandse tijd aantreden tegen Alexandra Eala. De organisatie kiest er verder voor om Roland Garros-winnares Coco Gauff op het centre court te laten spelen en aangezien er dagelijks maar drie partijen op de grootste baan in Londen worden gespeeld, moest er gekozen worden tussen Sinner en Djokovic.

Zorgwekkend beeld van training Novak Djokovic duikt op vlak voor start van Wimbledon Novak Djokovic gaat dinsdag starten aan zijn jacht naar de achtste Wimbledon-titel in zijn loopbaan. De Serviër treft Alexandre Muller in de eerste ronde, maar in Servië zijn zorgwekkende beelden opgedoken van zijn eerste training.

Wimbledon heeft uiteindelijk Djokovic verkozen boven de nummer 1 van de wereld. De Serviër, die slechts als zesde geplaatst is op Wimbledon, speelt zodoende de tweede partij van de dag tegen de Fransman Alexandre Muller, terwijl Sinner wordt 'gedegradeerd' naar het No.1 Court, de tweede baan. Hij speelt daar de eerste wedstrijd van de dag tegen landgenoot Luca Nardi.

Dat de organisatie voor Djokovic heeft gekozen, valt natuurlijk best te begrijpen gezien zijn staat van dienst. Hij won Wimbledon zeven keer en verloor ook nog drie keer de finale. De Serviër haalde bij de vorige zes edities minimaal de eindstrijd. De afgelopen twee jaar verloor hij de finale van Alcaraz.

Jack Draper

Sinner bevindt zich overigens in goed gezelschap, want ook Jack Draper speelt op de tweede baan. De Brit is de nummer vier van de wereld en de komende weken de hoop van het thuispubliek. Hij speelt in de eerste ronde tegen de Argentijn Sebastian Baez.

Dit is Jack Draper: toptennisser keek truc af van Rafael Nadal, wil doorbreken als model en is Britse hoop op Wimbledon Jack Draper stond lange tijd te boek als een groot tennistalent, maar door blessures duurde het even voordat hij zijn weg naar de top wist te vinden. Dat lukte de tennisser het afgelopen jaar en hij wordt zelfs al vergeleken met Rafael Nadal. Alle ogen zullen de komende tijd op hem gericht zijn tijdens Wimbledon, maar daar is hij vermoedelijk niet van onder de indruk.

Test hieronder jouw kennis over Wimbledon met onze quiz!

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.