Het gras van Rosmalen staat garant voor de doorbraak van grote namen, en deze editie van de Libéma Open bewees dat eens te meer. Kamil Majchrzak, de nummer 76 van de wereld, schreef zondag geschiedenis door zijn eerste ATP-toernooizege te pakken. De 30-jarige Pool versloeg in een spannende finale de Australiër Alex de Minaur, de nummer zes van de wereld, in drie sets: 6-3, 2-6, 7-6 (5).

De zege van Majchrzak kwam niet uit de lucht vallen. De Pool had in de aanloop naar de finale al twee andere spelers uit de top 10 uitgeschakeld: de als eerste geplaatste Félix Auger-Aliassime en de als derde geplaatste Daniil Medvedev. Majchrzak liet de hele week zien dat hij op gras een gevaarlijke tegenstander is en dat werd De Minaur het volgende slachtoffer van.

Majchrzak schiet uit de startblokken

In de finale begon Majchrzak uitstekend. Hij brak De Minaur direct in zijn eerste servicebeurt en hield de punten kort. Dat was voldoende om de openingsset met 6-3 naar zich toe te trekken. De Australische titelverdediger in Rosmalen, had zichtbaar moeite met het spel van zijn tegenstander.

In de tweede set vond De Minaur zijn ritme. De wereldtopper serveerde beter en profiteerde van twee mindere momenten van de Pool. Majchrzak probeerde terug te breken, maar naarmate de set vorderde werd zijn spel slordiger. De set ging met 6-2 naar de Australiër, waardoor een beslissende derde set onvermijdelijk was.

Eerste ATP-titel

De derde set was van hoog niveau. Majchrzak leek na een vroege break op weg naar de titel, maar De Minaur gaf zich niet gewonnen. De Australiër brak terug en werkte meerdere breekkansen van zijn tegenstander weg. Een tiebreak moest de beslissing brengen. Daarin hield Majchrzak zijn hoofd het beste koel. Een dubbele fout van De Minaur bezorgde de Pool zijn eerste matchpoint, die hij vervolgens direct benutte.

De Minaur had bij wederom een zege in Rosmalen in de voetsporen kunnen treden van Richard Krajicek. De voormalig Nederlandse toptennisser is tot op heden de enige die het toernooi van Rotterdam én Rosmalen in hetzelfde jaar wist te winnen. Dat record gaat voorlopig dus even aan de neus voorbij van de Australiër, die overigens wel terugkeert naar Rotterdam om zijn titel te verdedigen.

Drama bij de vrouwen

De dag in Rosmalen begon echter met minder nieuws. Bij de vrouwen moest Barbora Krejciková zich vlak voor de finale afmelden wegens ziekte. De Tsjechische, voormalig winnares van Wimbledon en Roland Garros, had uitgekeken naar haar eerste WTA-finale sinds Wimbledon 2024. "Ik ben verdrietig dat het toernooi zo voor mij moet eindigen", liet ze weten. De titel ging daardoor automatisch naar de 21-jarige Robin Montgomery, die er een indrukwekkende week op heeft zitten.

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