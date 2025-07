De halve finale op Wimbledon tussen toptennissters Aryna Sabalenka en Amanda Anisimova is donderdag al heel snel stilgelegd. Halverwege de eerste set wilde de nummer 1 van de wereld serveren, toen de umpire een noodoproep deed naar medisch personeel in het stadion. De hitte in Londen had weer een slachtoffer gemaakt.

Het grastoernooi in Engeland gaat al sinds de start gebukt onder de warme temperaturen. In de eerste ronde moest bijvoorbeeld Carlos Alcaraz al een keer ingrijpen toen een tennisfan op de tribunes bezweek. Na de eerste ronden werd het weer wat aangenamer boven het Engelse gras, maar donderdag in de halve finales ging het weer mis bij temperaturen van rond de 31 graden en de toeschouwers in de volle zon in het stadion. Een fan aan de rand van het veld raakte onwel en moest verzorgd worden.

Parasols en water

De tennissters werden naar de stoeltjes bij de umpire geroepen, zodat alle aandacht naar de fan op de tribunes kon. Er werden snel grote parasols tevoorschijn getoverd om schaduw te bieden terwijl de persoon verzorgd kon worden. Sabalenka pakte snel een bidon met (koud) water en een icepack en gaf die aan iemand die het water naar het slachtoffer bracht. Anisimova zat al snel op haar stoel in de schaduw in afwachting van wat komen ging.

Enkele minuten oponthoud

Na enkele minuten oponthoud kon de wedstrijd weer hervat worden. Hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend. Maar blijkbaar gaat het goed genoeg om weer aan tennis te kunnen denken. Dat gebeurde bij eerdere incidenten dit toernooi ook al vrij snel na een paar minuten. Meestal gaven de andere toeschouwers met applaus aan als iemand in goede gezondheid werd afgevoerd voor een medische controle. Dat was ook het geval bij Sabalenka - Anisimova.

𝐒𝐲𝐦𝐩𝐚𝐭𝐡𝐢𝐞𝐤𝐞 Sabalenka schiet te hulp! 🦸‍♀️

Nederlandse coach Anisimova

De Amerikaanse tennisster wordt getraind door een Nederlands duo. Ze beklom op jonge leeftijd de tennistop, maar viel daarna door fysieke en mentale problemen weer ver weg. Inmiddels knokte ze zich onder Limburgse begeleiding terug naar de wereldtop.

