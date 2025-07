Amanda Anisimova is finaliste op Wimbledon. En daar zag het er niet naar uit toen ze begin 2023 een stop aankondigde vanwege mentale problemen. De Amerikaanse vocht zich met dank van een Nederlandse coach terug en versloeg nummer één van de wereld Aryna Sabalenka in de halve finale.

Anisimova kwam als een komeet op in de tenniswereld en bereikte op zeventienjarige leeftijd al de halve finales van Roland Garros. In 2023 zei ze het proftennis vaarwel, maar dankzij de Nederlandse coach Rick Vleeshouwers - en fysiektrainer Rob Brandsma - kwam ze sterker terug dan ooit.

Weer niet voor Sabalenka

Sabalenka, onlangs nog verliezend finaliste op Roland Garros, hikt al een tijdje tegen haar eerste finale op Wimbledon aan. Ook bij haar derde poging lukte het niet bij de Belarussische, die wederom vol ongeloof was bij ieder verloren punt. In de eerste set slikte Sabalenka een break in het slot, wat voor Anisimova meteen een 1-0 voorsprong betekende. Halverwege de openingsset lag de wedstrijd nog een tijd stil vanwege een medisch noodgeval:

In de tweede set was ook maar één te zien voor de aanwezige fans. Die viel halverwege in het voordeel van Sabalenka. De nummer één van de wereld stelde dus orde op zaken wat betreft de setstand. Vol goede moed ging ze verder, door direct op de service van Anisimova te breken op love. Na een zenuwslopende game rechtte de Amerikaanse echter de rug, waarna ze er zelfs vier op rij pakte.

Op 5-3 mocht de 23-jarige Amerikaanse serveren voor haar eerste finaleplaats, maar toen sloegen de zenuwen toe. Ze leverde haar game in, alleen dat Sabalenka meteen daarna ook. Daardoor schreef Anisimova alvast een stukje geschiedenis door voor het eerst in de eindstrijd van een grandslamtoernooi te staan.

'Ongelooflijk moment'

"Dit voelt niet echt op dit moment", glunderde Anisimova na afloop in het interview op de baan. "Ik weet niet hoe ik het heb gedaan. Aryna is een geweldige concurrente en een inspiratie voor mij en veel anderen. We hebben veel mooie gevechten gehad en om vandaag te winnen en in de finale van Wimbledon te staan is zo ongelooflijk speciaal."

Ook bedankte ze haar "geweldige team" met dus Vleeshouwers en Brandsma. "Wat een avontuur is het geweest in de laatste twee weken. Het is zo speciaal geweest, dus bedankt dat jullie het met mij wilden delen", verzekerde ze. "Om eerlijk te zijn: als je twee jaar geleden had verteld dat ik in de finale van Wimbledon zou staan, had ik je niet geloofd. In ieder geval niet zo snel. Om op deze plek te staan, is niet makkelijk en een hele eer. Om in de finale te staan is onbeschrijfelijk."

