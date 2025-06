De wedstrijd tussen Carlos Alcaraz en Fabio Fognini werd maandagavond opgeschrikt door een noodgeval. De umpire van dienst moest het tennisduel op Wimbledon minutenlang stilleggen. De Spaanse nummer twee van de wereld deed zelf ook zijn best om te helpen.

Het is bloedheet in Londen en in het tennisstadion waar de partij in de eerste ronde plaatsvond, lag grotendeels in de brandende zon. Wimbledon had al waarschuwingen uitgevaardigd bij het begin van het toernooi maandagochtend. Maar de hitte in de Engelse hoofdstad zorgde in de partij aan het einde van de middag voor een medisch noodgeval. Iemand op de tribunes werd onwel en moest door medici verzorgd worden.

Bescherming tegen de zon

Alcaraz zelf toonde zich een held en pakte snel een flesje water om die richting de tribune te brengen. Diverse paraplu's werden tevoorschijn getoverd om het slachtoffer nog meer in de schaduw te zetten. Omdat het incident tot veel rumoer en zorgen leidde, besloot de umpire het duel niet verder te laten gaan, voordat er duidelijkheid was over de toestand van de door hitte onwel geworden fan.

Spannende wedstrijd

De wedstrijd tussen Alcaraz en Fognini bleek een waanzinnig potje te zijn. De twee maakten er toptennis van en Fognini, de nummer 138 van de wereld, dwong een vijfde en beslissende set af tegen Alcaraz. Bij een 3-0 voorsprong voor de Spanjaard gebeurde het incident, waardoor de wedstrijd werd onderbroken. Alcaraz bleef de gehele pauze op de baan staan en deed oefenslagen zonder bal om in vorm te blijven.

Kwartier oponthoud

Na een kwartier oponthoud kon het duel weer hervat worden en was Fognini geknakt. Met wat laatste krachtsinspanningen maakte hij nog enkele punten, maar de wedstrijd was al opgegeven. Alcaraz won de beslissende laatste set met overtuiging: 6-1. Daarmee staat hij in de tweede ronde.

