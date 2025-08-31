De Russische tennisster Anna Kalinskaya kon haar tranen niet bedwingen in de derde ronde van de US Open. Na haar partij tegen Iga Swiatek volgde een hartverscheurend tafereel op het grandslamtoernooi in New York.

De 26-jarige Kalinskaya is in de derde ronde van de US Open uitgeschakeld. De Poolse Iga Swiatek was te sterk voor haar en verzekerde zich van een plek in de achtste finales met een 2-0 overwinning (7-6, 6-4). Na de wedstrijd volgde een hartverscheurende scène.

Een tv-camera legde vast hoe Kalinskaya in tranen door de tunnel naar de kleedkamer liep, wat al haar fans diep raakte. "Het leven is soms hard", schrijft iemand op X. Maar er is ook wat verontwaardiging over de manier waarop de tennisster werd vastgelegd. "Ze wachtte bewust tot ze van de baan was, maar overal zijn camera's."

Anna Kalinskaya cried after leaving the stadium.



She must be very disappointed because she had a chance to win. #USOpen pic.twitter.com/1Zd9CoYwKj — tosshy (@tosshy_____) August 31, 2025

De 26-jarige Kalinskaya staat momenteel op de 29e plaats op de WTA-ranglijst. Haar beste ranking ooit behaalde ze iets minder dan een jaar geleden, toen ze de 11e plek bezette.

In haar enkelspelcarrière heeft de Russin nog geen grote titels gewonnen. Haar grootste Grand Slam-succes was de kwartfinale op de US Open vorig jaar. Op de Masters-toernooien bereikte ze datzelfde seizoen de finale in Dubai, maar daar werd ze gestopt door de Italiaanse Jasmine Paolini. In het dubbelspel is ze succesvoller, met twee Grand Slam-kwartfinales en een Masters-titel. Die won ze dit jaar in Madrid, samen met de Roemeense Sorana Cîrstea.

Iga Swiatek

Met haar triomf op Kalinskaya heeft Swiatek een plek in de achtste finales veiliggesteld. Daar wacht haar een andere Russische: Ekaterina Alexandrova. In de vorige ronde won de nummer twee van de wereld van de Nederlandse Suzan Lamens.

