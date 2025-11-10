Roger Federer tennist niet meer. Sinds zijn pensioen in 2022 is hij minder op gravel en gras te vinden, maar nog wel altijd volop in beweging. Hij is drukker dan ooit: in boardrooms en met businessdeals. Nog steeds dertien actieve sponsoren, miljoeneninkomsten en een ‘eigen’ toernooi. Federer is allang meer dan een sporter. En dat pensioen? Misschien wel het meest rendabele ooit.

Toen Federer in 2018 Nike verruilde voor Uniqlo, had hij dat al goed begrepen. Nike vond hem te duur geworden, maar het Japanse kledingmerk zag juist potentie. Tien jaar, 300 miljoen dollar, gegarandeerd. Federer hoefde geen titels te winnen, niet eens te spelen. Gewoon zichtbaar blijven. Dus deed hij dat, en de miljoenen bleven binnenstromen. Uniqlo kocht zijn imago: stijlvol, internationaal, brandschoon. Federer veranderde in een wandelend lifestyle-icoon met een vast salaris.

Alleen één ding zat hem dwars: het beroemde RF-logo. Jarenlang lag dat juridisch bij Nike en kon Federer zijn eigen initialen niet gebruiken. Pas in 2020 kreeg hij de rechten terug. Sindsdien staat het weer trots op petjes, schoenen en alles wat zijn merk ademt. Federer werd zijn eigen merk, volledig in eigen beheer.

Game, set, stock

Rolex, Jura, Lindt en Sunrise, Zwitserse merken sloten door de jaren heen logischerwijs aan. Zo ook On: het schoenenmerk waar hij ambassadeur en vooral aandeelhouder van werd. Federer deed wat steeds meer topsporters begrijpen: hij stapte niet alleen in als gezicht, maar als mede-eigenaar. Zijn belang werd honderden miljoenen waard, dat is meer dan al zijn prijzengeld bij elkaar. Zijn samenwerking met On liet zien dat sporters niet langer uithangborden zijn, maar mede-architecten van merken. Federer zat niet alleen in de boardroom, hij ontwierp zijn eigen lijn en hielp On uitgroeien van hardloopschoen tot lifestylemerk.

Mr. Zwitserland

Federer zet naast zichzelf, ook zijn land op de kaart. Als geen ander weet Federer hoe je een land kunt verkopen zonder iets te hoeven zeggen. In campagnes met Robert De Niro, Anne Hathaway en regisseur Marc Forster promoot hij Zwitserland als vakantiebestemming. De video’s zijn bedoeld als luchtige reclame en trekken wereldwijd miljoenen views. Zwitserland heeft met hem het perfecte visitekaartje: vriendelijk, betrouwbaar en zonder drama. De vergoeding? Die gaat naar zijn stichting.

De wereld als speelveld

Ook in Azië blijft Federer een fenomeen. Waar veel spelers lang met frisse tegenzin de lange vlucht maakten, zag Roger direct de kans. Zo is hij in Shanghai ambassadeur van het Rolex Masters-toernooi, opent hij tennisbanen en verschijnt bij de clinics en jeugdprojecten van On. Federer is geen sporter meer, hij is een diplomatiek exportproduct met sneakers.

Ook in China won hij zijn populariteit stap voor stap, punt voor punt. Hij sprak in zijn actieve jaren altijd een paar woorden Mandarijn op de baan. Een gebaar dat Chinese fans nooit zijn vergeten. Zijn terugkomst in 2025, als ‘ex-tennisser’ voor een publiekswedstrijd, trok nog steeds duizenden mensen naar de tribune.

Van toernooien winnen naar ze zelf starten

En dan is er de Laver Cup, een toernooi dat hij zelf mede bedacht. Sinds 2017 speelt Team Europa er tegen Team World. Federer speelde er zijn laatste partij, maar achter de schermen trekt hij nog steeds aan de touwtjes. Federer is geen mascotte, maar mede-eigenaar via zijn bedrijf Team8. Zo bouwt hij aan een strak geregisseerd sportevenement: zwarte banen, designlicht, vip-arrangementen.

Het evenement groeide uit tot een winstgevend model met een miljoenenomzet, gedragen door vaste partners als Rolex, Mercedes en UBS. Zelfs zonder hem op de baan draait het moeiteloos door. Het toernooi past precies in zijn profiel: stijl, controle, samenwerking, commercie.

Pensionado en miljardair

Volgens Forbes passeerde Federer vorig jaar de miljardgrens. En mag hij zich scharen in een gezelschap met o.a. Michael Jordan, LeBron James en Cristiano Ronaldo. Niet gek als je bedenkt dat tennis mondiaal gezien een stuk kleiner is dan giganten voetbal en basketbal.