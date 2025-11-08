22-voudig Grand Slam-winnaar Rafael Nadal zette vorig jaar een punt achter zijn tenniscarrière. De tennisloopbaan van de Spanjaard werd voornamelijk gekenmerkt door zijn eeuwige rivaliteit met Novak Djokovic en Roger Federer. In een recent interview heeft Nadal toegegeven welke van de twee rivalen hij lastiger vond om te verslaan.

De drie (voormalige) toptennissers namen het meer dan vijftien jaar lang regelmatig tegen elkaar op. Nadal en Djokovic stonden maar liefst zestig keer tegenover elkaar, waarbij de Servische grootheid een kleine voorsprong van 31–29 heeft.

Nadal en Federer troffen elkaar veertig keer, waarbij de Spanjaard een voorsprong van 24 overwinningen heeft tegenover zestien voor Federer. Nadal geeft dan ook toe dat hij het tijdens zijn carrière vaak lastiger vond om een plan te bedenken om Djokovic te verslaan dan om Federer te verslaan.

Verschil

Tijdens een recente aflevering van het programma GOAT Golf, vroeg American Football legende Tom Brady aan Nadal wat het verschil voor hem was tussen spelen tegen Federer en Djokovic, waarop Nadal antwoordde dat verschil tussen de twee rivalen voor hem enorm groot was. "Het is compleet anders", aldus de Spanjaard.

"Ik denk dat een wedstrijd tegenover Novak gelijkwaardiger en voorspelbaarder was", legde Nadal uit. "Maar tegelijkertijd was het voor mij moeilijker om een ​​echte tactiek te bedenken, omdat je heel goed moet spelen en alleen op de kleine details moet letten om hem te verslaan."

'Duidelijker beeld'

"Om hem te verslaan, moet je ongelooflijk goed zijn", ging Nadal verder. "Tegen Roger waren de speelstijlen zo verschillend, ik denk dat dat de wedstrijden interessanter maakte voor de mensen. Ik had een duidelijker beeld van hoe ik de wedstrijd met Roger moest benaderen."

José Morón, een Spaanse journalist, onthulde onlangs dat Djokovic niet geliefd is bij veel van zijn Spaanse collega's omdat hij nog altijd wordt gezien als een van de grootste concurrenten van Nadal. "In mijn land, Spanje, behandelen journalisten Novak niet goed", vertelde Morón eerlijk. "Ik denk om veel verschillende redenen, maar de belangrijkste is dat hij Nadals grootste rivaal is. En dat speelt een cruciale rol in hoe ze zich tegenover Novak gedragen."