Roger Federer dook maandag plotseling op tijdens Wimbledon. De Zwitserse recordkampioen was de hele dag aandachtig toeschouwer op het centre court en zag onder meer zijn voormalige rivaal Novak Djokovic en Jannik Sinner in actie komen. Opvallend genoeg was hij daardoor echter niet aanwezig bij de wedstrijden van twee tennissers waar hij miljoenen in heeft geïnvesteerd.

Federer dook maandag samen met zijn vrouw Mirka plotseling op tijdens het derde grandslamtoernooi van het jaar. De Zwitser, die in 2022 een punt achter zijn loopbaan zette, is met acht titels nog altijd de recordkampioen bij de mannen, maar hij kan dit jaar geëvenaard worden door Novak Djokovic. De inmiddels 43-jarige Federer zag met eigen ogen hoe zijn voormalige rivaal wist te winnen van Alex de Minaur na een horrorstart.

Hij keek daarna naar de partij tussen Mirra Andreeva en Emma Navarro en was ook getuige van het drama voor Grigor Dimitrov. De Bulgaarse tennisser leek op weg naar een stunt tegen Jannik Sinner, maar moest opgeven toen hij bij een 2-0 voorsprong in sets plotseling geblesseerd raakte.

Miljoeneninvestering

Federer is natuurlijk een graag geziene gast op het centre court, maar zijn aanwezigheid op de grootste baan zorgde ook voor een opmerkelijke situatie. Op het No.1 Court en het No. 2 Court, de tweede en derde baan van Wimbledon, speelden namelijk een aantal tennissers waarin hij indirect miljoenen heeft geïnvesteerde, maar zij konden niet op de steun van de Zwitserse tennislegende rekenen.

De twintigvoudig grandslamkampioen besloot om in het najaar van 2019 flink te investeren in het schoenenmerk On. Hij speelde vanaf dat moment zelf met schoenen van het merk, maar ook kreeg hij daar een aantal procent van de aandelen voor terug.

Sponsor van toptennissers

Enkele jaren nadat hij zich aansloot bij het merk besloot On om een aantal toptennissers niet alleen van schoenen, maar ook van kleding te voorzien. In het voorjaar van 2023 waren Iga Swiatek en Ben Shelton de eerste twee spelers die werden gestrikt en inmiddels liggen ook Joao Fonseca en Flavio Cobolli vast.

Swiatek, Shelton en Cobolli kwamen alle drie maandag in actie op Wimbledon en wisten zich ook allemaal zich te plaatsen voor de kwartfinales, maar ze kwamen niet in actie op de grootste baan. Daardoor moesten ze het opvallend genoeg dus doen zonder de steun van aandeelhouder Federer die indirect miljoenen investeerde in de drie tennissers.

