Voetbalicoon Cristiano Ronaldo heeft in een openhartig interview met journalist Piers Morgan gesproken over zijn successen buiten het voetbal. De Portugese superster werd op 39-jarige leeftijd de eerste dollarmiljardair in de voetbalwereld, een mijlpaal die voor hem net zo'n erkenning betekende als het winnen van de Gouden Bal.

Ronaldo verdient miljoenen bij zijn club Al Nassr en weet wel hoe hij zijn geld moet besteden. Toen de journalist vroeg naar zijn duurste aankoop ooit, moestde aanvaller even nadenken. Uiteindelijk noemde hij een vliegtuig.

De Portugees onthulde dat hij al sinds zijn 30e met een eigen jet reist, maar zijn vloot onlangs heeft vernieuwd. Een jaar geleden koos hij voor een nieuw model: een Bombardier Global Express 6500. De luxueuze jet kost zo'n 50 miljoen euro, een aanzienlijk bedrag zelfs voor de wereldster.

“Ik geef mijn geld niet onnodig uit, ik zou alles kunnen kopen, maar ik heb het niet nodig”, zei hij. Hij onthulde dat hij drie dagen geleden wel een nieuwe auto kocht voor zijn verzameling.

“Het is alsof ik een schilderij koop. Ik ga die auto niet rijden, het is een investering." CR7 heeft al grote verzameling en is zelfs de tel kwijtgeraakt. "Ik weet niet hoeveel auto’s ik heb", zegt hij. "Eerlijk gezegd, als ik een gok moest wagen, zou ik 41 of 42 zeggen.”

De voetballegende sprak ook vver het feit dat hij de eerste voetballer is wiens nettowaarde de miljard dollar overschreed. “Het voelde alsof ik weer een Gouden Bal won. Je hebt altijd doelen: een huis, een auto, trofeeën… en voor mij was dit getal zo’n doel. Eerlijk gezegd ben ik niet geobsedeerd door geld. Het is goed voor veel dingen, maar boven een bepaald niveau telt het niet meer.

"Natuurlijk is het fijn om meer te hebben, want we zijn mensen en nooit helemaal tevreden", vervolgt hij. "Maar er zijn dingen die belangrijker zijn dan geld. Toch, toen ik op 39-jarige leeftijd deze mijlpaal bereikte, was ik erg blij en trots.”

Binnenkort met pensioen

De dagen van Cristiano Ronaldo als profvoetballer lijken geteld. De Portugese superster liet in het intevriew met Morgan ook doorschemeren dat zijn afscheid dichterbij komt. Na meer dan twintig jaar aan de top voelt de inmiddels 40-jarige aanvaller dat zijn imposante loopbaan langzaam op haar einde loopt.

Ronaldo hoopt nog één keer schitteren met Portugal, op het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada – zijn zesde en hoogstwaarschijnlijk laatste wereldkampioenschap. De vijfvoudig Gouden Bal-winnaar denkt emotioneel te worden als het moment van stoppen daadwerkelijk daar is. "Waarschijnlijk zal ik huilen", zegt hij in het interview.