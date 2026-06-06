Grandslamtoernooi Roland Garros trekt jaarlijks veelbekijks. Niet alleen tennislegendes duiken op in Parijs, ook grote sterren uit de entertainmentwereld maken hun opwachting. Zo zit er een bekende acteur in het publiek bij de finale van de vrouwen.

Niemand minder dan Brad Pitt zit op de tribune bij de finale tussen Maja Chwalinska en Mirra Andreeva. De beroemde acteur speelde in bekende films waaronder Ocean's Eleven, Mr. and Mrs. Smith en Bullet Train.

Maar nu maakt hij dus een uitstapje naar de sport. Dat deed de 62-jarige Pitt de afgelopen tijd wel vaker. Hij dook ook regelmatig op in de Formule 1 en dat had alles te maken met een recente film waarin hij de hoofdrol speelde: F1. Ook Ferrari-coureur Lewis Hamilton speelde een rol. Veel van de opnames vonden plaats op circuits tijdens de officiële F1-races.

Sterren spotten

Op Roland Garros zijn al meer sterren gespot dit jaar. Bij de laatste wedstrijd van Nederlander Jesper de Jong, tegen Alexander Zverev in de achtste finale, zat niet alleen zijn vriendin Pien Hersman, maar ook het wereldberoemde koppel Salma Hayek en Françios-Henri Pinault op de tribune.

De 59-jarige Hayek brak in de jaren '90 door als actrice. In 1995 speelde ze in de beroemde film Desperado, daarnaast had ze ook befaamde rollen in From Dusk Till Dawn en Frida. In 2009 trouwde ze met de vijf jaar oudere François-Henri Pinault, een steenrijke Franse zakenman.

Ook voetbalicoon David Beckham was in Parijs te vinden, samen met ex-toptennisster Maria Sharapova. Zij waren aanwezig op uitnodiging van een biermerk waarvoor ze reclame maken.

Mannenfinale

Zondag kunnen er wellicht opnieuw sterren gespot worden op de tribune. Dan wordt de finale bij de mannen gespeeld. De Duitse Zverev neemt het op tegen de Italiaanse Flavio Cobolli.

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