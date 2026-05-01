Toptennisser Tallon Griekspoor en Anastasia Potapova hebben ongeveer één jaar een relatie met elkaar. Toch verschenen de Nederlander en in Rusland geboren Oostenrijkse zelden samen in beeld. Dat veranderde bij het WTA-toernooi in Madrid en leverde gelijk veel gespreksstof op.

Potapova (25) bleef steken in de halve finale van het mastertoernooi in Madrid. De tennisster versloeg in de kwartfinale de Tsjechische Karolina Pliskova (34) in drie sets: 6-1 6-7 (4) 6-3. Potapova bedankte vervolgens haar vriend Tallon Griekspoor na afloop in een interview op de baan.

"Dit is de eerste keer dat ik het zeg, maar ik heb enorm veel respect voor mijn vriend die precies op het juiste moment aanwezig was", aldus de geboren Russische op het gravel in Madrid, waar Griekspoor in de derde ronde verloor.

Handje

Potapova, de huidige nummer 56 van de wereld, legde het in de halve finale af tegen de Oekraïense Marta Kostyuk Die weigerde overigens om na afloop de hand van Potapova te schudden. Ondanks dat zij nu namens Oostenrijk tennist, vond Kostyuk dat Potapova als geboren Russische expliciet afstand had moeten nemen van de Russische aanval op haar moederland.

Kop dicht

Potapova kreeg in Madrid de vraag of Griekspoor een mooie toekomst als coach heeft. "Ik denk dat hij daar een grote toekomst gaat hebben", zei ze lachend.

"Hij kwam net op tijd om mij te redden", zei ze over de kwartfinale. "Zijn steun is ongelooflijk. Hij gelooft zo enorm veel in mij. Ik denk niet dat er iemand anders is die de dingen kan zeggen die hij zegt. Dat komt omdat hij niet bang voor mij is. Hij kan me letterlijk alles vertellen. Vandaag zei hij bijvoorbeeld tegen me dat ik mijn kop moest houden. En dat ik moest blijven werken, dat ik moet blijven rennen. Hij zei dat we dit samen gingen doen, dat ik er niet alleen voor stond."

Stop met praten

In de verloren match tegen Kostyuk geloofde Potapova inderdaad niet meer in een goede afloop. Toen Griekspoor haar positieve dingen toeschreeuwde, was haar reactie: "Zie je niet wat er op het scorebord staat?" Waarop de Haarlemmer zei: "Stop verdomme met praten, Anna."