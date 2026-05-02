Jannik Sinner beleeft een uitstekende periode op de tennisbaan, maar ook daarbuiten lacht het leven hem toe. De nummer één van de wereld domineert het tenniscircuit al wekenlang, maar ook zijn vriendin Laila Hasanovic weet de aandacht te trekken. Het Deense model deelde een reeks foto's in een wit badpak en oogst daarmee massaal lof van haar volgers.

Op de beelden is Hasanovic te zien terwijl ze geniet van de zon aan een rustig meer in Zweden. Op de ene foto poseert ze in het witte badpak met een camera in haar handen, op de andere stapt ze het meer in. Fans reageerden massaal in de reacties. "Verbazingwekkend mooi", schreef een volger. "Een echte godin", voegde een ander toe. "Jannik is een heel gelukkig man", klonk het ook.

Populair tenniskoppel

Hasanovic en Sinner zijn sinds oktober vorig jaar een stel. De tennisser maakte hun relatie publiek bij de Vienna Open, waar hij haar na zijn overwinning publiekelijk bedankte. "Bedankt voor de steun en voor het begrijpen van mij, dat is niet altijd makkelijk", zei Sinner na afloop.

De Deense model is geen onbekende in de sportwereld.. Ze had eerder een relatie met Formule 1-coureur Mick Schumacher en de Deense voetballer Jonas Wind. Haar huidige romance met de beste tennisser ter wereld trekt echter verreweg de meeste aandacht.

Jannik Sinner in topvorm

Sinner zelf is momenteel in uitstekende vorm. De nummer één van de wereled won zijn laatste 21 wedstrijden op rij en bereikte vrijdag voor het eerst in zijn carrière de finale van de Madrid Open. Hij versloeg de Fransman Arthur Fils in twee overtuigende sets: 6-2 en 6-4. "Ik probeerde agressief te spelen. Ik voelde me comfortabel in de return, maar in de tweede set ging hij beter serveren en kreeg ik het moeilijker. Ik ben over het algemeen heel blij met mijn optreden vandaag", aldus Sinner na afloop.

De Italiaan groeit naarmate het toernooi vordert. "Het lijkt alsof je een nieuwe versnelling hebt gevonden. De eerste rondes zijn altijd heel zwaar. Daarna moet je wat meer gas geven, omdat tegenstanders hetzelfde ritme hebben als jij", legt hij uit. In de finale treft Sinner de Duitser Alexander Zverev, die de Belg Alexander Blockx in straight sets versloeg. De vorige editie van het toernooi moest hij nog aan zich voorbij laten gaan vanwege een dopingschorsing.