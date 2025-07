De Amerikaanse toptennisster Amanda Anisimova is voor het eerst finaliste op een Grand Slam. Dat terwijl ze in 2023 de sport nog vaarwel zegde door mentale problemen. Aan de hand van de Nederlandse tenniscoach Rick Vleeshouwers klom ze op, met een finale op Wimbledon tot gevolg.

Op zeventienjarige leeftijd verbaasde Anisimova de tenniswereld met een halve finale op Roland Garros. Een lange periode in de wereldtop leek haar voorbestemd, maar de Amerikaanse worstelde met de verwachtingen. Zo erg zelfs, dat ze in 2023 na het WTA-toernooi van Madrid een pauze inlaste. Waar ze vorig jaar niet eens door de kwalificaties van Wimbledon kwam, staat ze nu in de finale.

Nederlandse coach verlengt sprookje op Wimbledon met gevallen toptennisster: 'Het is zo ongelooflijk speciaal' Amanda Anisimova is finaliste op Wimbledon. En daar zag het er niet naar uit toen ze begin 2023 een stop aankondigde vanwege mentale problemen. De Amerikaanse vocht zich met dank van een Nederlandse coach terug en versloeg nummer één van de wereld Aryna Sabalenka in de halve finale.

Goede tandem

Met dank aan de Nederlandse tenniscoach Vleeshouwers dus - en fysiektrainer Rob Brandsma. "We zijn met een mooi verhaal bezig", vertelde Vleeshouwers eerder tijdens Wimbledon aan het Algemeen Dagblad. "We werken hard, maar altijd op een positieve manier. We weten goed wat we van elkaar verwachten. Wat mij het meest bevalt, is haar agressieve speelstijl. Soms lijkt het alsof ze daarmee te veel fouten maakt, maar ik hou ervan."

Nederlandse coach helpt gevallen toptennisster naar finale Wimbledon: 'Ze was nog niet klaar' Tennisster Amanda Anisimova was lang een toptalent maar door mentale en fysieke problemen trok ze de stekker uit haar carrière. Nu is ze terug en staat ze, mede door haar Limburgse coach Rick Vleeshouwers, in de finale van Wimbledon na een knappe overwinning.

Innige omhelzing

Na haar knappe overwinning op nummer één van de wereld Aryna Sabalenka bedankte Anisimova haar "geweldige team". "Wat een avontuur is het geweest in de laatste twee weken. Het is zo speciaal geweest, dus bedankt dat jullie het met mij wilden delen", glunderde ze.

In de catacomben volgde een innige omhelzing tussen Anisimova en Vleeshouwers. Gelukkig voor het succesvolle duo werd dat op de gevoelige plaat vastgelegd. "Bedankt dat je dit moment vastlegde", zette de Nederlander bij de mooie foto.

i De omhelzing tussen Anisimova en Vleeshouwers. © Instagram

Finale

Zaterdagmiddag staat de grootste test voor Anisimova en Vleeshouwers op het programma. Dan wacht de Poolse Iga Swiatek in de finale van Wimbledon. Beiden stonden nog nooit in de eindstrijd van het prestigieuze grastoernooi, maar vijfvoudig grandslamwinnares Swiatek heeft wel veel meer ervaring.

Alles over Wimbledon

Lees hier alles over het laatste nieuws op Wimbledon, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.