Tennisster Amanda Anisimova was lang een toptalent maar door mentale en fysieke problemen trok ze de stekker uit haar carrière. Nu is ze terug en staat ze, mede door haar Limburgse coach Rick Vleeshouwers, in de finale van Wimbledon na een knappe overwinning.

De 23-jarige Amerikaanse speelde dinsdag in de kwartfinale op het gras in Londen tegen Anastasia Pavlyuchenkova. Ze won met 6-1, 7-6 en trof in de halve finale topfavoriet Aryna Sabalenka. Ze won verrassend en boekte zo een plaatsje in de eindstrijd. Na het toernooi zal ze een plek bemachtigen in de top tien van de wereldranglijst. Een mooie mijlpaal na een roerige periode.

Dankzij coach Vleeshouwers en fysieke trainer Rob Brandsma vond ze haar vorm en plezier weer terug in de sport. Anisimova brak al op 17-jarige leeftijd door in de tenniswereld met een halve finale-plaats op Roland Garros, waarna ze last kreeg van veel prestatiedruk en mentale problemen.

'Drama-wedstrijd'

Dat werd haar uiteindelijk te veel en in 2023 trekt ze de stekker eruit. Ze is het plezier in de sport kwijt en moet aan haar mentale gezondheid werken. Pas na de proefperiode met Vleeshouwers en Brandsma in Rosmalen vorig jaar, begint ze weer aan de weg omhoog. "Ze speelde daar een drama-wedstrijd in de kwalificatie”, vertelt Vleeshouwers op Wimbledon aan het AD.

"Ze was nog niet klaar om op hoog niveau te strijden, fysiek, technisch en tactisch. Maar in de basis is ze natuurlijk een supergoede speelster", vertelt hij. De klik was er wel. "Wij wilden graag gaan bouwen, en Amanda ook.”

Agressieve stijl

Daarna verbeterde het spel van Anisimova snel. Ook haar ranking gaat omhoog en ze staat weer op grote toernooien. "We zijn met een heel mooi verhaal bezig”, zegt haar coach. Hij heeft goede hoop op succes voor de tennisster. "We werken hard, maar altijd op een positieve manier. We weten goed wat we van elkaar verwachten. Wat mij het meest bevalt, is haar agressieve speelstijl. Soms lijkt het alsof ze daarmee te veel fouten maakt, maar ik hou ervan."

"Als je uitgaat van je eigen kracht en zonder angst tennist, heb je de grootste kans op succes", legt hij uit. "Daarnaast is Amanda een enorme vechter. Als ze eenmaal in een wedstrijd zit, bijt ze zich vast. Ze heeft een olifantenhuid en een leeuwenhart, zeg ik altijd. Als ze haar beste spel speelt, kan ze van iedereen winnen."

Alles over Wimbledon

