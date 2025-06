Het Nederlandse tennistalent Jesper de Jong heeft geweldig nieuws gekregen richting het Engelse grastoernooi Wimbledon. Als lucky loser mag hij alsnog deelnemen aan het voorbereidingstoernooi in het Duitse Halle door een blessure bij een collega.

Het gaat om de Pool Hubert Hurkacz. Hij heeft zich officieel moeten terugtrekken door een vervelende blessure. Diezelfde kwetsuur zorgde ervoor dat hij moest opgeven op de Libéma Open in Rosmalen. De nummer vijf van de plaatsinglijst kon zijn tweede ronde niet spelen, waardoor Mark Lajal zonder te spelen door kon naar de volgende ronde.

Door de blessure van Hurkacz krijgt Jesper de Jong nu een kans. De Nederlander gaat het in de eerste ronde opnemen tegen de Tsjech Tomas Machac. Die partij start dinsdag. De Jong speelde eerst de kwalificatie voor het toernooi in Halle. In de eerste kwalificatieronde won hij nog van Max Schoenhaus maar in de tweede ging hij alsnog ten onder tegen Laslo Djere. Daarom mocht hij in eerste instantie niet meedoen met het toernooi, maar door de blessure van Hurkacz is hij toch gebeld om mee te doen.

Halle update:

OUT: Hurkacz

IN: de Jong (LL, will play against Machac) — Entry List Updates (@EntryLists) June 16, 2025

Gras

Tijdens het grastoernooi van Rosmalen, de Libéma Open, werd De Jong in de eerste ronde al uitgeschakeld door het Amerikaanse servicekanon Reilly Opelka. Samen met Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp zal De Jong in Engeland actief zijn op het grastoernooi Wimbledon. Van 30 tot en met 13 juli wordt de Grand Slam gehouden. Carlos Alcaraz is op dit moment de titelverdediger.

Op Roland Garros, de meest recente Grand Slam, schopte De Jong het tot de tweede ronde na een zege op Francesco Passaro. Daar bleek Alexander Zverev te sterk. Op het ATP-toernooi van Rome schakelde De Jong nog erg knap de nummer 25 van de wereld, Alejandro Davidovic Fokina, uit in twee sets. Zijn laatste finale speelde de Nederlander op de Murcia Open, maar ook die ging helaas verloren.