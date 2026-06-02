Tennissers Rafael Jodar en Joao Fonseca zijn er dinsdag niet in geslaagd om de halve finale van Roland Garros te bereiken. Daarmee is er nog geen opvolger voor legende Rafael Nadal, die in 2005 het grandslamtoernooi voor het eerst won.

Dat deed het Spaanse tennisicoon op 19-jarige leeftijd. Het was zijn eerste grandslamtitel en daarna volgden er nog vele. Hij won veertien keer Roland Garros en schreef in totaal 22 Grand Slams op zijn naam.

Sinds 2005 stond er nooit meer een tiener in de halve finale van het graveltoernooi in Parijs. Dit jaar waren er twee grote kanshebbers om Nadal op te volgen. De 19-jarige Foncesca en Jodar stonden in de kwartfinale. Het lukte hen echter niet om de halve eindstrijd te bereiken.

Rafael Jodar

De Spaanse Jodar verloor dinsdag in de kwartfinale met 7-6 (3) 6-1 6-3 van Alexander Zverev. De nummer drie van de wereld is de titelfavoriet na de uitschakeling van Jannik Sinner en Novak Djokovic en de afmelding van Carlos Alcaraz. Hij won nog nooit een grandslamtoernooi. De Duitser schakelde in de achtste finale Nederlander Jesper de Jong uit.

Joao Fonseca

De Braziliaan Fonseca schakelde Djokovic uit in de derde ronde en rekende vervolgens af met Casper Ruud. Hij verloor in de kwartfinale van de 20-jarige Jakub Mensik (6-4, 6-3, 7-6 (3). De Tsjech zal het dus in de halve finale opnemen tegen Zverev.

Mensik kwam nog nooit zo ver in een grandslamtoernooi. Hij was in zijn laatste wedstrijden te sterk voor Alex de Minaur en Andrej Roeblev, de nummers 8 en 11 van de plaatsingslijst.

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