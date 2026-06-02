Voor Jesper de Jong leek Roland Garros na een nederlaag in de kwalificaties op een drama uit te lopen, maar het werd uiteindelijk een sprookje. Door een afmelding mocht de Nederlandse tennisser alsnog meedoen en pardoes haalde hij in Parijs voor het eerst de vierde ronde van een grandslamtoernooi. Zijn bekende vriendin Pien Hersman geniet dan ook nog even na van zijn avontuur.

De Jong zag zondag een einde komen aan zijn tennissprookje in de Franse hoofdstad. Op het gravel in Parijs kon hij anderhalve set goed mee met wereldtopper Alexander Zverev, die na de uitschakeling van Jannik Sinner en Novak Djokovic de titelfavoriet is. De Nederlander neemt echter wel flink wat prijzengeld mee naar huis en maakt ook een mooie sprong op de wereldranglijst na zijn beste prestatie ooit op een grandslamtoernooi.

Wat het avontuur van De Jong nog specialer maakte, was dat hij eigenlijk niet mee mocht doen na een nederlaag in de laatste kwalificatieronde. Als lucky loser werd hij echter alsnog toegelaten tot het hoofdschema en dat cadeautje pakte hij gretig uit door achtereenvolgens Stan Wawrinka, Federico Cina en Karen Khachanov te verschalken.

Hersman 'trots' op De Jong

Die laatste zege boekte hij met de steun van zijn geliefde. Vriendin Pien Hersman is zelf schaatsster en kon de eerste twee partijen van haar vriend niet bijwonen door een trainingskamp. Toen die eenmaal voorbij was, pakte ze snel het vliegtuig naar Parijs om De Jong aan te moedigen. Zij zag de tennisser stunten tegen Khachanov en was ook van de partij bij de nederlaag van De Jong op zijn verjaardag tegen Zverev.

Hersman stond na de uitschakeling van De Jong nog even stil bij zijn bijzondere prestatie in Parijs door een aantal beelden uit Parijs te delen. "Laatste zestien op Roland Garros. Wat een run, ik ben zo trots op je", schreef de schaatsster op haar Instagram.

Voorbereiding op schaatsseizoen

De schaatsster is inmiddels alweer terug in Nederland en daar gaat de voorbereiding op het komende seizoen gewoon weer verder. Hersman, die uitkomt voor Team X2O Badkamers, deelde maandag alweer beelden op haar sociale media waarop ze aan het skeeleren is.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover