Titelverdedigster Aryna Sabalenka baarde tijdens haar opening op de US Open niet alleen opzien op de baan. De Belarussische toptennisster moest heel even aanzetten in haar partij tegen de Colombiaanse Camila Osorio, maar sloeg wel indrukwekkende slagen. Na de tweesetter toverde ze echter ook nog een opvallend apparaatje uit haar tas.

Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en de winnares van de laatste twee US Opens. Zij mocht maandag meteen in actie komen in het grootste tennisstadion ter wereld; Arthur Ashe. Daar maakte ze vooral in de eerste set indruk tegen Osorio. In de tweede set liet de Colombiaanse haar letterlijk en figuurlijk even zweten, maar sloeg Sabalenka alsnog toe: 6-2, 6-4.

Sabalenka heeft eenvoudig de tweede ronde op de US Open bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld was met 6-2 6-4 te sterk voor de Colombiaanse Camila Osorio. Ze treft de Russische qualifier Polina Jatsenko in de volgende ronde. Sabalenka verloor haar service één keer in de eerste set, maar zette daar drie breaks tegenover. Osorio werkte in de tweede set nog een break achterstand weg, maar de Belarussische sloeg op 4-4 nog een keer toe.

De twee speelden de eerste wedstrijd van de dag, aan het einde van de Amerikaanse ochtend in New York. De warmte had toen nog niet toegeslagen, maar toch had Sabalenka iets nodig om zichzelf af te koelen. Dat deed ze met een apparaatje dat in de basis zo'n 150 euro kost, een zogeheten ChillPill. Het handgrote apparaatje drukte ze tegen haar beide slapen om af te koelen. Bij contact met de huid koelt het in één klap negen graden Celsius af.

Extra bling

Het is niet voor het eerst dat Sabalenka het apparaatje gebruikt. Ook op Roland Garros gebruikte ze de gadget, maar toen was-ie nog heel basic. Voor het hysterischere Amerika had ze het dingetje flink gepimpt. Het was aangepast op haar oranjerode outfit en blinkte in de zon.

Derde US Open op rij?

Sabalenka (28) is op jacht naar haar derde titel op rij in New York. Naast haar twee overwinningen op de US Open won ze ook twee keer de Australian Open. Dit jaar kende ze nog geen succes op de grandslamtoernooien. Ze verloor de finale in Australië, werd uitgeschakeld in de kwartfinales op Roland Garros en ging onderuit in de vierde ronde op Wimbledon.

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