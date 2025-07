Het spektakel op Wimbledon loopt zondag ten einde. De finale tussen van het herenenkelspel tussen Carlos Alcaraz en Jannik Sinner is het absolute slotstuk. Een kaartje krijgen voor Center Court is lastig genoeg, laat staan tijdens de finale. Sportnieuws.nl zocht uit wat een kaartje kost voor de finale van Wimbledon.

De finale tussen Carlos Alcaraz en Jannik Sinner wil je absoluut niet missen. De nummer één en twee van de wereld zorgden recent in Parijs nog voor de langste grandslamfinale ooit. De twee titanen gingen tot het absolute gaatje.

Maar Wimbledon moet rekening houden met één groot probleem: er zijn een stuk minder zitplaatsen te verkopen op Center Court in vergelijking met de andere Grand Slams. Bij de Wimbledon-finale kunnen slechts 14,979 mensen aanwezig zijn. Dat jaagt de prijzen van een kaartje alleen maar op.

Wat kost een kaartje voor de finale van Wimbledon?

Een officieel kaartje voor de Wimbledon-finale kost 363,54 euro per stuk. Dat is dan wel het goedkoopste ticket, hoog vanaf het Center Court. Maar om de kaartjes voor die prijs te krijgen, moest je er als tennisfan heel snel bij zijn én veel geluk hebben. Voor tennisfans die misgrijpen was er één optie over: een kaartje overkopen.

Voor die optie moest wel de portemonnee getrokken worden. Via doorverkoopsites als Viagogo en Vivid Seats stonden kaartjes pas vanaf een kleine €20,673 te koop. De andere optie is een dagpas kopen en de finale kijken op het terrein. Dat kost 20 pond (23 euro). Maar daar kom je het stadion dus niet voor in.

