Marta Kostyuk pakte afgelopen weekend in Madrid nog de grootste titel uit haar carrière, maar enkele dagen later heeft ze vervelend nieuws moeten delen. De Oekraïense toptennisster kampt met fysieke problemen en mist daardoor de laatste grote test voor Roland Garros.

De 23-jarige Kostyuk is sinds maandag de nummer 15 van de wereld en daarmee verbeterde ze haar beste notering ooit. Dat had ze volledig te danken aan haar geweldige week in Madrid. Kostyuk won daar haar eerste WTA 1000-titel door Mirra Andreeva in de finale te verslaan en vierde vervolgens feest met een opmerkelijke actie. Eerder had ze ook al gewonnen van wereldtopper Jessica Pegula en Anastasia Potapova, de vriendin van Tallon Griekspoor.

Voor de Oekraïense was dat haar tweede titel op rij, want halverwege april was ze ook al de beste bij het WTA-toernooi van Rouen. Kostyuk is daarmee na elf partijen nog altijd ongeslagen op gravel. Ze hoorde dan ook zeker tot de kanshebbers voor de titel bij het WTA 1000-toernooi in Rome van komende week, maar voordat ze een bal had geslagen kon er al een streep door haar naam.

'Deze doet pijn'

Kostyuk maakte dinsdag namelijk bekend dat ze zich heeft teruggetrokken voor het evenement in de Italiaanse hoofdstad en dat kwam hard aan: "Deze doet pijn. Na de beste periode uit mijn carrière keek ik uit naar Rome. Maar soms heeft je lichaam andere plannen en de afgelopen dagen heb ik last gehad van een heupblessure. Omdat mijn enkel ook nog steeds niet helemaal in orde is, is het gewoon niet verstandig om nu door te zetten, dus ik zal niet meedoen."

"Het is een speciale plek voor mij en dat maakt het extra moeilijk", vervolgt Kostyuk. "De fans, de sfeer, en ja... het eten. Ik heb hier geweldige momenten beleefd en ik kom er altijd graag terug. Ik vind het jammer dat ik het moet missen, maar ik zie jullie volgend jaar. Nu is het tijd om te herstellen en me voor te bereiden op Parijs."

Veel afmeldingen

Het toernooi van Rome is traditiegetrouw voor de mannen en de vrouwen de laatste grote test op gravel voor Roland Garros, maar dit jaar wordt het evenement vooral ontsierd door afmeldingen. Bij de mannen ontbreken onder meer titelverdediger Carlos Alcaraz en Taylor Fritz en bij de vrouwen zijn naast Kostyuk ook grandslamkampioenen Emma Raducanu en Marketa Vondrousova afwezig.

