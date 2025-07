Het is tijd voor de grote finale op Wimbledon. Carlos Alcaraz en Jannik Sinner, de beste mannelijke tennissers van dit moment, gaan uitmaken wie er met de Grand Slam naar huis gaat. Volg het hieronder live.

Alcaraz stond dit jaar twee keer tegenover de nummer één van de wereld en won ook beide keren. De Spanjaard is daarnaast de regerend kampioen van Wimbledon; hij won in 2023 en 2024. Een zege zou alweer zijn zesde Grand Slam betekenen. De 22-jarige Alcaraz won alleen de Australian Open nog niet.

De 23-jarige Sinner hoopt Wimbledon voor het eerst te winnen. De Italiaan won tot nu toe drie Grand Slams: Australian Open (twee keer) en de US Open. Hij heeft zijn beste resultaat op het prestigieuze Engelse toernooi in ieder geval al verbeterd. Sinner kwam in 2023 tot de halve finale.

Tennisiconen Rafael Nadal en Roger Federer zagen nauwelijks iets, maar speelden toch beste finale ooit op Wimbledon Het is zondag tijd voor de finale bij de mannen op Wimbledon en dat brengt de gedachten van de tennisfans altijd terug naar 2008. Rafael Nadal en Roger Federer zorgden toen voor een geweldig spektakel in de eindstrijd en hun duel wordt door vele kenners nog altijd gezien als de beste tenniswedstrijd aller tijden. Dat is best bijzonder, want beide legendes konden nauwelijks iets zien tijdens de partij.

Finale vrouwen

De aandacht in Londen ging deze zaterdag vooral uit naar de vrouwenfinale. Iga Swiatek maakte gehakt van Amanda Anisimova en stond geen enkele game af: 6-0 6-0. Het is voor het eerst in het open era dat een finale op Wimbledon met die setstanden eindigt.

Zwaar geëmotioneerde toptennisster zorgt voor verbazing na bizar slotstuk op Wimbledon Het werd Amanda Anisimova allemaal wat te veel na haar verloren finale op Wimbledon. De Amerikaanse toptennisster ging met twee keer 0-6 (double bagel) keihard onderuit tegen de Poolse Iga Swiatek. Geheel tegen traditie in verliet ze meteen de baan.

Prijzengeld Wimbledon

Er wordt in Londen gestreden om het meeste prijzengeld van alle Grand Slams. De organisatie luisterde naar een protest van diverse toptennissers, die vonden dat het traditionele toernooi wel wat meer prijzengeld mocht uitdelen. Daardoor zijn de uitgeschakelde tennissers wel al flink rijker op weg naar huis.

Dit is het prijzengeld op Wimbledon: deze torenhoge bedragen liggen klaar voor Jannik Sinner en Carlos Alcaraz Het prijzengeld op Wimbledon ligt hoger dan ooit. De toptennissers zullen dit jaar daardoor éxtra veel zin hebben in de Grand Slam op het heilige Engelse gras in Londen. De organisatie greep op verzoek van de spelers dieper in de portemonnee dan ooit. De winnaar - Jannik Sinner of Carlos Alcaraz - krijgt het meeste geld van alle vier de Grand Slams van de kalender.

Titelverdedigers

Carlos Alcaraz en Barbora Krejcikova zijn dit jaar de titelverdedigers. Alcaraz won zelfs de afgelopen twee edities van Wimbledon en versloeg beide keren zevenvoudig kampioen Novak Djokovic in de finale. Krejcikova won haar tweede grandslamtitel door met Jasmine Paolini af te rekenen in de eindstrijd. De Tsjechische werd dit jaar in de derde ronde uitgeschakeld door Emma Navarro.

Stelende toptennisster (24) casht na merkwaardige actie extreem veel geld op Wimbledon Iga Swiatek liet er op Wimbledon geen misverstand over bestaan wie de beste is. De 24-jarige toptennisster klopte in de finale Amanda Anisimova zo dik als maar kan: 6-0 en 6-0. De Poolse dubbel verdient dankzij de eindzege een grote som geld.

