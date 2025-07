De Nederlanders in het enkelspel van Wimbledon vlogen al in de eerste twee rondes naar huis, maar in het dubbelspel zijn er een aantal landgenoten sensationeel bezig. Sem Verbeek mag vanavond hopen op zijn eerste Grand Slam-titel. De 31-jarige Amsterdammer staat in de finale van het gemengd dubbelspel. Een paar uur eerder zorgde David Pel voor een verrassing. Volg die wedstrijden op Wimbledon hieronder live.

Pel vierde op 9 juli zijn 34ste verjaardag en stond donderdagmiddag, een dag later, in de halve finale van het dubbelspel bij de mannen. Met gelegenheidspartner Rinky Hijikata had hij een loodzware opgave, want de tegenstander was het als eerste geplaatste koppel Marcelo Arevalo/Mate Pavic. De winnaars van 2024 liggen wel al uit het toernooi. Harri Heliövaara en Henry Patten werden in de kwartfinales uitgeschakeld. In een sensationele partij trok de Nederlander aan het langste eind.

Sem Verbeek

Sem Verbeek is bij de mannen ook een dubbelspecialist en won met zijn Zweedse partner Goransson het afgelopen jaar twee titels: het grastoernooi van Newport (2024) en dit jaar het graveltoernooi van München. Maar op Wimbledon staat hij niet in de mannenfinale, maar in de finale van het gemengd dubbelspel. Daarin koppelt hij met de Tsjechische topper Katerina Siniakova tegen Joe Salisbury en Luisa Stefani. De speciale beker van Wimbledon staat op de winnaar te wachten, plus een flink bedrag aan prijzengeld. Het winnende koppel mag 135.000 pond verdelen, ruim 150.000 euro.

Halve finales vrouwen

Op donderdag 10 juli staan verder de halve finales van het enkelspel bij de vrouwen op het programma. De als eerste geplaatste Aryna Sabalenka werd volledig verrast door de Amerikaanse Amanda Anisimova. Gecoacht door twee Nederlandse trainers bereikte Anisimova haar eerste Grand Slam-finale. In de andere halve finale staan Belinda Bencic en Iga Swiatek tegenover elkaar.

Prijzengeld Wimbledon

Er wordt in Londen gestreden om het meeste prijzengeld van alle Grand Slams. De organisatie luisterde naar een protest van diverse toptennissers, die vonden dat het traditionele toernooi wel wat meer prijzengeld mocht uitdelen. Daardoor zijn de uitgeschakelde tennissers wel al flink rijker op weg naar huis.

Titelverdedigers

Carlos Alcaraz en Barbora Krejcikova zijn dit jaar de titelverdedigers. Alcaraz won zelfs de afgelopen twee edities van Wimbledon en versloeg beide keren zevenvoudig kampioen Novak Djokovic in de finale. Krejcikova won haar tweede grandslamtitel door met Jasmine Paolini af te rekenen in de eindstrijd. De Tsjechische werd dit jaar in de derde ronde uitgeschakeld door Emma Navarro.

Programma en uitslagen mannen

Programma en uitslagen vrouwen

Programma en uitslagen dubbelspel en junioren

