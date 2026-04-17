Maria Sharapova is officieel begonnen met een podcast. De oud-toptennisster praat in de podcast met invloedrijke vrouwen van over de hele wereld. Door deze keuze gaat Sharapova haar oud-rivale Serena Williams achterna.

Via haar sociale media heeft Sharapova de start van haar podcast 'Pretty Tough' officieel gemaakt. In die podcast praat ze met invloedrijke vrouwen over de jacht naar de top, zonder excuses. De gesprekken gaan over de ambities die de vrouwen hebben en de drijfveren daarachter. De focus ligt daarbij op vrouwen die een carrière hebben opgebouwd op hun eigen voorwaarden.

De eerste aflevering van Sharapova haar podcast 'Pretty Tough' komt op 22 april online. Daarna komt op elke woensdag een nieuwe show. Ook zijn er al drie gasten voor de podcast bekend: actrice Zoe Saldana, gedeeltelijk eigenaresse van de Los Angeles Lakers Jeannie Buss en actrice en comedian Chelsea Handler.

Sharapova heeft de komst van haar podcast aangekondigd enkele maanden na een ander hoogtepunt in haar leven. De op dit moment 38-jarige Russin werd in 2025 opgenomen in de Tennis Hall of Fame. Sharapova werd gekozen vanwege alles wat ze heeft bereikt in het tennis. Zo was ze op achttienjarige leeftijd al eens de nummer één van de wereld en pakte ze maar liefst 36 WTA-titels in haar loopbaan.

(Oud-)tennissers met een podcast

Met haar podcast is Sharapova niet de eerste oud-tennisster die dit werkveld induikt. Onlangs begonnen ook de zusjes Serena en Venus Williams met hun podcast genaamd 'Stockton Street'. In die podcast bespreken de tennisiconen verschillende belangrijke onderwerpen in hun leven. Zo werd er een podcast gemaakt over de trouwerij van Venus Williams met haar man Andrea Preti en spraken de oud-speelsters met de Amerikaanse zakenman Mark Cuban over de zakelijke kant van sport.

Ook 'The Players Box' is een bekende podcast in de tenniswereld. In die podcast bespreken de huidige toptennissters Madison Keys, Jessica Pegula, Jenny Brady en Desirae Krawczyk alles rondom de tenniswereld en alle ontwikkelingen die erin rondgaan. Ook blikken de speelsters terug op toernooien waar ze aan deelnamen.