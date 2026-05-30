Jesper de Jong boekte vrijdag opnieuw een daverende verrassing door wereldtopper Karen Khachanov uit te schakelen. Daarmee verzamelde de Nederlander weer extra punten én prijzengeld. Inmiddels is ook de tegenstander van de Nederlander bekend. Hij treft een oude bekende.

Jesper de Jong won uiteindelijk na een marathonpartij van ruim vier uur van de Rus Karen Khachanov, met 3-2 in sets. De Haarlemmer had het zelfs al eerder kunnen afmaken, in de vierde set, maar verzuimde toen in de tie-break. Desondanks was hij na afloop zeer tevreden, al mag hij zijn borst ook natmaken. In de vierde ronde treft hij een absolute wereldtopper, waar hij vorig jaar ook al tegen speelde.

Opluchting

"Als ik alles moet doornemen, zitten we hier nog wel even", aldus de blije De Jong in de persruimte. Hij wist toen nog niet wie zijn tegenstander zou worden. "Het is een ongelooflijke prestatie voor mezelf. Ik ben zo trots op hoe ik mentaal erbij ben gebleven. Dat was de sleutel. Ik voel me fysiek nog altijd oké. Ik zei tegen mijn coach dat ik nog wel een set had kunnen spelen. Dat is een goed teken. Nu is het een kwestie van herstellen, mijn vitamines slikken en niet ziek worden."

Wel kreeg de 25-jarige De Jong extra spanning nadat hij de wedstrijd niet al een set eerder besliste. "Ik was vooral opgelucht, zeker als je het in de vierde set al had mogen afmaken. Dan word je zenuwachtig, maar ik omarmde de zenuwen en strafte mezelf er niet voor af. Vervolgens ging ik naar de kleedkamer, daar heb ik het gewonnen."

Volgende ronde

"Je hebt geen andere keuze dan je kop erbij te houden en daarin ben ik hier op mijn best", vervolgt De Jong. "Op lagere toernooien is dat weleens anders. Dan word ik boos en stop ik mijn energie daarin. Ik zei tegen mezelf: No way dat ik deze wedstrijd ga verliezen", aldus de Nederlander, die aan een ongekende opmars bezig is.

Roland Garros is hoe dan ook al een succes voor De Jong. Eigenlijk werd hij al uitgeschakeld in de kwalificaties, maar als lucky loser blijft hij maar winnen. In de volgende ronde wacht hem een loodzware tegenstander. Dan treft hij Alexander Zverev, de nummer drie van de wereld, en door het uitvallen van de ene na de andere wereldtopper nu ook de topfavoriet. Vorig jaar troffen ze elkaar ook al, toen pakte De Jong nog knap een set van de Duitser af. Het wordt hoe dan ook een bijzondere zondag voor hem, daar hij jarig is. "Dat is op mijn verjaardag, dus ik heb mezelf in ieder geval vast een mooi cadeau gegeven."

