Hailey Baptiste zorgde woensdag voor veel schrik op Roland Garros. De Amerikaanse toptennisster raakte ogenschijnlijk zwaar geblesseerd en haar pijnlijke kreten gingen door merg en been. Daags na het incident komt Baptiste met een eerste reactie.

Op woensdag trof Hailey Baptiste, de mondiale nummer 24 op de WTA-ranking, de Chinese Wang Xiyu. Lang zou dat duel echter niet duren. Vlak voor het eind van de eerste set ging het gruwelijk mis voor de Amerikaanse, die op het oog zwaar geblesseerd raakte aan haar knie. Vervolgens werd ze met een rolstoel afgevoerd, terwijl het publiek moest bijkomen van de ernstige pijnkreten van Baptiste. Inmiddels heeft ze zelf voor het eerst gereageerd.

Nachtmerrie

Op haar Instagram deelt de 24-jarige tennisster uit Washington D.C. een openhartig bericht. "Het meest hartverscheurende einde van de mooiste periode in mijn leven", begint de geplaagde Amerikaanse. Ze was dit seizoen juist heel goed bezig. "Ik wacht nog steeds tot ik uit deze nachtmerrie ontwaak. In mijn hoofd denk ik alleen maar: waarom, waarom en nog eens waarom?"

"Het is moeilijk om hier nu een goede reden in te zien, maar diep in mijn hart geloof ik dat alles met een reden gebeurt", vervolgt Baptiste, die dit jaar voor het eerst de eerste ronde overleefde in Parijs. "Het zijn een paar lange en zware dagen geweest, gevuld met slecht nieuws, onbedwingbare tranen en een miljoen gedachten die door mijn hoofd spoken. Deze nieuwe, maar toch enigszins bekende uitdaging brengt me in wat waarschijnlijk een van de moeilijkste hoofdstukken van mijn leven zal worden, en ik ben er helemaal klaar voor om te laten zien hoe sterk ik werkelijk ben."

Strijdbaar

Wel beseft Baptiste zich dat het nog veel erger had kunnen uitpakken. "De realiteit is dat het veel erger had kunnen zijn, en ik heb de meest fantastische en liefdevolle mensen om me heen wanneer ik ze nodig heb", vervolgt ze. "Ondanks alles ben ik nog steeds enorm gezegend, en dat is wat me door de moeilijke dagen heen zal helpen."

De beelden van Baptiste gingen de hele wereld over en leidden ook tot een stortvloed aan steunbetuigingen die haar erg goed hebben gedaan. "Ik kan niet in woorden uitdrukken hoeveel dit voor me heeft betekend", meent ze. Zoals een echte topsporter betaamt blijft ze onverminderd strijdbaar. "Ik kom terug, en ik zal sterker terugkeren."

